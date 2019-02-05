Чому суд відсторонив Уляну Супрун з посади виконувачки обов'язків очільниці МОЗ

Відповідно до ухвали Окружного адміністративного суду Києва, Уляну Супрун було відсторонено з посади виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я з "ознаками очевидної протиправності". Також у суді переконують, що Супрун мала подвійне громадянство, а це заборонено законом України.

Окружний адміністративний суд Києва частково ухвалив позов нардепа від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука щодо виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Згідно з ухвалою, Уляні Супрун заборонено здійснювати обов’язки міністра охорони здоров’я. Водночас вона може здійснювати повноваження як заступник міністра, передає прес-служба Окружного адміністративного суду Києва.

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Своє рішення у суді пояснюють тим, що Супрун виконувала обов’язки міністра охорони здоров’я з "ознаками очевидної протиправності" упродовж більше ніж одного місяця після того, як вона зайняла цю посаду (з 27 липня 2016 року).

Водночас суд встановив, що поза межами цього терміну перший заступник міністра охорони здоров’я України може виконувати виключно ті повноваження очільника МОЗ, які йому надано за дорученням вищезазначеного міністра. Станом на час ухвалення рішення щодо Супрун, суд не отримав доказів щодо прийняття такого розпорядчого документу.

Окрім того суд врахував докази позивача про те, що у 2015 році Уляна Супрун отримала громадянство України та, водночас, досі перебуває у іноземному громадянстві (громадянство США), в той час як відповідно до Закону України "Про громадянство України" в Україні існує єдине громадянство,

– наголосили в суді.

Як пояснила юрист Ірина Шумська у коментарі 24 каналу, сьогодні законодавство не передбачає ні адміністративної, ані кримінальної відповідальності за наявність подвійного громадянства. Також не передбачено порядок декларування іншого громадянства з боку громадян України, як і механізму доведення наявності подвійного громадянства з працівників міграційної служби чи правоохоронних органів.

"Щоб довести, чи саме цей чи інший громадянин має паспорт громадянина іншої країни – слід надати запит у Міністерство закордонних справ чи іншу установу тієї країни, яка займається такими питаннями. А за законодавством цієї країни ця інформація може бути конфіденційною", – зауважила вона.

За її словами, така ситуація породжує проблему з так званим "покаранням" осіб, що набули громадянство іншої держави, адже "покарати" їх по суті неможливо.

Це підтверджує і міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Друге громадянство не передбачене українським законодавством, але прямого покарання за це немає. Яким чином можна говорити про депортацію наших громадян, які хоча і протиправно набули друге громадянство, але тим не менше, ми ж їх за це не караємо", – зазначав дипломат, коментуючи ситуацію із угорськими паспорами на Закарпатті.

Позов Мосійчука до Супрун стосувався відсутності у неї повноважень міністра на посаді виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я."Позивач просив суд встановити відсутність у Уляни Супрун компетенції (повноважень), передбаченої, зокрема, але не виключно, статтею 44 Закону України "Про Кабінет міністрів України" (стосується членів Кабінету міністрів), пунктом 10 Положення про Міністерство охорони здоров’я (стосується основних завдань МОЗ), затвердженого відповідною постановою Кабміну,

– констатували в окружному адміністративному суді Києва.

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Підтримку Уляні Супрун вже висловили уряд на чолі з Володимиром Гройсманом – вони домагатимуться скасування рішення щодо відсторонення Супрун, а також президент Петро Порошенко.

"Як Президент коментувати рішення суду за законом не маю права. Перша інстанція ще не зазнала судової реформи. Хочу нагадати, що питання громадянства стосується виключної компетенції президента. Наголошую: Уляна Супрун – громадянка України відповідно до указу про надання їй громадянства України, який я підписав", – заявив гарант.