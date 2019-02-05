Супрун заборонили виконувати обов'язки очільниці МОЗ: реакція політиків і дипломатів
Українські та міжнародні політики, дипломати і чиновники активно обговорюють рішення київського суду про заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України.
5 лютого Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України.
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Так, посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, що занепокоєна потенційними наслідками на реформу охорони здоров'я через відсторонення Супрун.
Все ще очікую подальших деталей з цього приводу, але стурбована можливим впливом на життєво важливу реформу охорони здоров'я в Україні,
– зазначила дипломат.
Водночас, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін зазначив, що раніше цей же адмінсуд прийняв резонансне рішення про повернення на посаду глави Державної фіскальної служби Романа Насірова. Тому, є велика ймовірність, що суд зніме Уляну Супрун з посади 15 лютого під час остаточного засідання.
"З великою вірогідність той же реформований суд 15 лютого взагалі зніме Супрун з посади... До слова, рішення прийняв той же суддя Каракашьян, який вирішив, що відома політична реклама Луценка є соціальною, і він же визнав незаконним призначення Ситника", – написав він.
Нардеп Єгор Соболєв зазначив, що ухвала суду проти Супрун є "атакою з боку корумпованого керівництва держави".
"Вони повністю контролюють цей суд. І прибрати чужими руками одну з небагатьох урядовців, яка втілює антикорупційну реформу – це так зручно. Зараз вам будуть розповідати, що вони ні до чого, що рішення суду треба виконувати, та інші виправдання тактики "друзям – все, ворогам – закон", – сказав політик.
Він додав, що Супрун та її реформа медицини є спрвді важливими для України.
"Зі свого боку, перебуваючи в опозиції, я підтримував і буду підтримувати міністра, яка втілює принцип "гроші ходять за пацієнтом" та виконує ухвалений нами закон про закупівлі ліків через міжнародні організації. Тобто без українських посередників. За що її і почали жерти ще два роки тому", – підкреслив Соболєв.
Пдтримку Супрун висловив і віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.
"Не бачу жодних юридичних підстав для відсторонення її від посади. Бачу лише наміри старої корумповано-мафіозної системи здійснити спробу повернути корупційні схеми у МОЗ", - наголосив він.