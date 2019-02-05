Суд заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністерки



Рішення ухвалив суддя С. К. Каракашьян Рішення ухвалив суддя С. К. Каракашьян

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що про ухвалу суду дізналися із ЗМІ і вже проводять консультації з юристами.