Суд заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністерки
Окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив заяву народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігора Мосійчука та заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України.
Лідер радикалів Олег Ляшко повідомив на своїй сторінці у Facebook про відповідне рішення Окружного адміністративного суду.
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Адмінсуд за нашим позовом заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки глави МОЗ.
– написав він.
Ухвала суду від 5 лютого 2019 року
Рішення ухвалив суддя С. К. Каракашьян
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що про ухвалу суду дізналися із ЗМІ і вже проводять консультації з юристами.
Джерело: 24 Канал
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