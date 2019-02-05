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      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Суд заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністерки

      1910 Читать новость на русском
      Уляна Супрун
      Уляна Супрун / 24 Канал

      Окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив заяву народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігора Мосійчука та заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України.

      Лідер радикалів Олег Ляшко повідомив на своїй сторінці у Facebook про відповідне рішення Окружного адміністративного суду.

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      Адмінсуд за нашим позовом заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки глави МОЗ.
      – написав він.

      ухвала суду, супрун, київ
      Ухвала суду від 5 лютого 2019 року

      Супрун, ухвала суду, київ
      Рішення ухвалив суддя С. К. Каракашьян
       
       
      У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що про ухвалу суду дізналися із ЗМІ і вже проводять консультації з юристами.
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      Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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