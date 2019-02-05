Суд запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра

Окружной административный суд Киева частично удовлетворил заявление народного депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука и запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Лидер радикалов Олег Ляшко сообщил на своей странице в Facebook соответствующее решение Окружного административного суда.

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Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев – наивысшая ценность. За это и боремся!

– написал он.



Постановление суда от 5 февраля 2019 года