Супрун запретили исполнять обязанности руководительницы МЗ: реакция политиков и дипломатов
Украинские и международные политики, дипломаты и чиновники активно обсуждают решение киевского суда о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
5 февраля Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
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Да, посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что обеспокоена возможными последствиями на реформу здравоохранения из-за отстранения Супрун.
Все еще жду дальнейших деталей по этому поводу, но обеспокоена возможным влиянием на жизненно важную реформу здравоохранения в Украине,
– отметила дипломат.
В то же время, председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отметил, что ранее этот же админсуд принял резонансное решение о возвращении на должность главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Поэтому, есть большая вероятность, что суд снимет Ульяну Супрун с должности 15 февраля во время окончательного заседания.
"С большой вероятность тот же реформированный суд 15 февраля вообще снимет Супрун с должности... К слову, решение принял тот же судья Каракашьян, который решил, что известная политическая реклама Луценко является социальной, и он же признал незаконным назначение Сытника", – написал он.
Нардеп Егор Соболев отметил, что решение суда против Супрун является "атакой со стороны коррумпированного руководства государства".
"Они полностью контролируют этот суд. И убрать чужими руками одну из немногих чиновников, которая воплощает антикоррупционную реформу – это так удобно. Сейчас вам будут рассказывать, что они ни к чему, что решение суда надо выполнять, и другие оправдания тактики "друзьям – все, врагам – закон", – сказал политик.
Он добавил, что Супрун и ее реформа медицины являются по-настоящему важными для Украины.
"Со своей стороны, находясь в оппозиции, я поддерживал и буду поддерживать министра, которая воплощает принцип "деньги ходят за пациентом" и выполняет принятый нами закон о закупках лекарств через международные организации. То есть без украинских посредников. За что ее и начали жрать еще два года назад", – подчеркнул Соболев.
Поддержку Супрун высказал и вице-премьер-министр Павел Розенко.
"Не вижу никаких юридических оснований для отстранения ее от должности. Вижу только намерения старой коррумпировано-мафиозной системы осуществить попытку вернуть коррупционные схемы в Минздрав", – подчеркнул он.