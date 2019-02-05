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      Кому вигідне відсторонення Уляни Супрун: думка політолога

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      Уляна Супрун
      Уляна Супрун / 24 канал

      Відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я вигідне тим політикам, які отримували чималі гроші від сумнівних закупівель ліків попередніми міністрами.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Віктор Таран.

      Читайте також: Мосійчук проти Супрун: чому міністру заборонили працювати і чим це може завершитись

      "Якщо ми відкриємо державний бюджет, то побачимо, що видатки на охорону здоров’я входять у топ-3 видатків української держави: освіта, медицина та армія. Левову частину цих видатків займає закупівля ліків, які потім роздаються громадянам безкоштовно або в рамках програми "Доступні ліки", які запустив Кабмін кілька років тому. До речі, це також була ініціатива Уляни Супрун", – зазначив політолог.

      Він нагадав, що у Тетяни Бахтєєвої і Раїси Богатирьової, які перед цим очолювали міністерство, була дуже вузька група компаній, через які вони здійснювали закупівлі. За його словами, чоловік Бахтєєвої був акціонером фірми "Стірол". І вони, відповідно, закуповували ліки через МОЗ у "Стіролу" на десятки мільйонів гривень. Але якість цих ліків була дуже низькою.

      Що зробила Уляна Супрун? Вона сказала: друзі, ми не будемо купувати неякісні ліки, ми будемо купувати у міжнародних організацій ціленаправлено, якісніше і дешевше. Вона перевела закупівлі на рівні закону через міжнародні організації. До слова, тоді цей законопроект про закупівлю ліків через парламент йшов із величезними труднощами. Українські громадяни отримали більше ліків, головне – якісних. Очевидно, коли мільярди гривень йдуть повз кишені політиків, цього пробачити не можуть,
      – наголосив Віктор Таран.

      Хто та чому відсторонив Уляну Супрун?

      1. Депутат "Радикальної партії олега Ляшка" Ігор Мосійчук подав позов до суду на Уляну Супрун з вимогою про заборону їй працювати на посаді міністра охорони здоров'я. 
      2. Окружний адміністративний суд Києва частково ухвалив рішення щодо Супрун. В документі йдеться, що їй заборонено "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України".
      3. Сам Мосійчук не надав обгрунтованих доказів, чому вважає Уляну Супрун некомпетентною для того, щоб обіймати свою посаду. 
      4. Відсторонення Уляни Супрун триватиме доти, доки Окружний суд не скасує своє рішення або допоки Супрун сама не подасть апеляційну скаргу.

      Що встигла зробити Уляна Супрун? Вона була на посаді від 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.

      Одні з головних досягнень:
      - запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;
      - підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
      - с      тарт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

      Відео: хто така Уляна Супрун

       

       

      blog_ava
      Як змінювалися рейтинги політиків в Україні після виборів: інфографіка
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      Теги: Новини України Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Новини політики
      Джерело: 24 канал
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