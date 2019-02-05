Кому вигідне відсторонення Уляни Супрун: думка політолога
Відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я вигідне тим політикам, які отримували чималі гроші від сумнівних закупівель ліків попередніми міністрами.
Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Віктор Таран.
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"Якщо ми відкриємо державний бюджет, то побачимо, що видатки на охорону здоров’я входять у топ-3 видатків української держави: освіта, медицина та армія. Левову частину цих видатків займає закупівля ліків, які потім роздаються громадянам безкоштовно або в рамках програми "Доступні ліки", які запустив Кабмін кілька років тому. До речі, це також була ініціатива Уляни Супрун", – зазначив політолог.
Він нагадав, що у Тетяни Бахтєєвої і Раїси Богатирьової, які перед цим очолювали міністерство, була дуже вузька група компаній, через які вони здійснювали закупівлі. За його словами, чоловік Бахтєєвої був акціонером фірми "Стірол". І вони, відповідно, закуповували ліки через МОЗ у "Стіролу" на десятки мільйонів гривень. Але якість цих ліків була дуже низькою.
Що зробила Уляна Супрун? Вона сказала: друзі, ми не будемо купувати неякісні ліки, ми будемо купувати у міжнародних організацій ціленаправлено, якісніше і дешевше. Вона перевела закупівлі на рівні закону через міжнародні організації. До слова, тоді цей законопроект про закупівлю ліків через парламент йшов із величезними труднощами. Українські громадяни отримали більше ліків, головне – якісних. Очевидно, коли мільярди гривень йдуть повз кишені політиків, цього пробачити не можуть,
– наголосив Віктор Таран.
Хто та чому відсторонив Уляну Супрун?
- Депутат "Радикальної партії олега Ляшка" Ігор Мосійчук подав позов до суду на Уляну Супрун з вимогою про заборону їй працювати на посаді міністра охорони здоров'я.
- Окружний адміністративний суд Києва частково ухвалив рішення щодо Супрун. В документі йдеться, що їй заборонено "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України".
- Сам Мосійчук не надав обгрунтованих доказів, чому вважає Уляну Супрун некомпетентною для того, щоб обіймати свою посаду.
- Відсторонення Уляни Супрун триватиме доти, доки Окружний суд не скасує своє рішення або допоки Супрун сама не подасть апеляційну скаргу.
Що встигла зробити Уляна Супрун? Вона була на посаді від 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.
Одні з головних досягнень:
- запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;
- підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
- старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.
Відео: хто така Уляна Супрун