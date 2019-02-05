Мосійчук проти Супрун: чому міністру заборонили працювати і чим це може завершитись

Депутат Радикальної партії Ігор Мосійчук подав позов до суду на Уляну Супрун та домігся винесення ухвали про заборону міністру працювати на своїй посаді. У тому, що це означає, чи довго триватиме та які наслідки матиме – розбирались журналісти 24 каналу.

Чому Супрун заборонили працювати?

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Тому що таке рішення прийняв Окружний адміністративний суд Києва.

Суд частково задовольнив заяву народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука та заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України. В тексті ухвали йдеться про те, що Супрун забороняють "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України".

Ухвала суду, згідно із законом, набуває чинності сьогодні та діятиме до 5 лютого 2022 року.

Чому Мосійчук подав позов проти Супрун?

Тому що вважає її некомпетентною для того, щоб обіймати свою посаду. Чим саме обґрунтовується думка про некомпетентність – журналістам 24 каналу з’ясувати так і не вдалося, оскільки у команді Мосійчука конкретних доказів надати не змогли.

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На своїй сторінці у Facebook депутат назвав свій вчинок "боротьбою за життя і здоров’я українців".

Які досягнення має Супрун?

За весь час роботи на посаді – від 1 серпня 2016 року – чимало. Головне – початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.

Крім того:

Запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 млн грн; Підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року; Старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

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Як довго триватиме заборона на роботу Супрун?

До моменту скасування судової ухвали. Тобто доти, допоки сам Окружний суд не вирішить, що у цій ухвалі більше немає потреби, або допоки Супрун сама не подасть апеляційну скаргу на це рішення.

Допоки ухвала діє – невиконання рішення суду тягне за собою кримінальну відповідальність. Тобто, якщо Супрун підпише будь-який розпорядчий акт на посаді керівника міністерства, проти неї можуть відкрити кримінальне провадження. Відтак, робота цілого міністерства поки що не може відбуватись належним чином.

Що кажуть юристи?

Що це рішення – ще не остаточне, і сама справа ще буде розгядатися по суті. Судове засідання Окружного адміністративного суду міста Києва призначене на 15 лютого. Саме тоді суд може скасувати власну ухвалу про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України.

Або суд може прийняти остаточне рішення про заборону на роботу для Супрун через її невідповідність. У такому випадку Супрун ще матиме можливість оскаржити рішення суду першої інстанції.

Як пояснив адвокат Ростислав Кравець, є ухвала щодо забезпечення позову стосовно того, що певні функції, які властиві Міністру охорони здоров'я, заборонено виконувати Супрун.

Суд прийняв ухвалу про забезпечення позову, але спор по суті ще не розглядався. Ухвала може бути пред'явлена до виконання до відповідної виконавчої служби до 5 лютого 2022 року. Тому що саме виконання рішень покладається на виконавчу службу, а коли йдеться про такі спори – то на державну,

– зазначив адвокат.

Заступник Міністра юстиції України Сергій Петухов, у свою чергу, назвав таке рішення упередженим.

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Що кажуть у МОЗ?

Що їхні консультації з юристами тривають. Сама Уляна Супрун вважає цей позов "черговою атакою на трансформацію системи охорони здоров'я". "Дуже небезпечною атакою на всі зміни, які наша команда втілила за останній час", – наголосила вона.

Як відреагували на цю новину?

Гучно. Члени Кабінету Міністрів України виступили з окремою заявою, в якій висловили припущення про те, що проти Уляни Супрун та її команди "була розгорнута справжня війна" через її боротьбу із корупцією у медичній системі.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін нагадав, що раніше цей же адмінсуд прийняв резонансне рішення про повернення на посаду глави Державної фіскальної служби Романа Насірова. Тому розраховувати на справедливе рішення щодо Супрун від нього важко.

Відтак, долучитись до судового засідання 15 лютого закликають усіх охочих.

Загалом, реакція користувачів переважно розділилась на два ключових напрямки: тих, хто висміює світогляд Мосійчука, та тих, хто вважає це рішення свідомим руйнуванням прогресу в Україні.

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