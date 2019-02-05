Відсторонення Супрун: чим відомий суддя Каракашьян, який ухвалив рішення

Суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України. Рішення ухвалив суддя Окружного адміністративного суду Сергій Каракашьян. Проте служитель Феміди відомий і іншими скандальними справами.

Рішення щодо Ситника

Наприкінці листопада 2018 року суддя Каракашьян визнав незаконним призначення директора НАБУ Артема Ситника. Насправді суд тоді не встановив жодних порушень у діях чи деклараціях самого Ситника. Більше того, як вказував адвокат Небесної сотні Роман Маселко, було констатовано, що незначні розбіжності, виявлені Податковою, Ситник виправив та пояснив у своїй уточнюючій декларації.

Саме ж "порушення" полягало у тому, що запити про спецперевірку подаються у спеціальному порядку через Нацагентство з питань держслужби. Адміністрація Президента це зробила напряму. Ще Податкова повинна була відповісти у спеціальній формі, а надіслала відповідь звичайним листом.



Артем Ситник пояснив порушення у своїй уточнюючій декларації

"Соціальна реклама" Луценка

Також суддя визнав "соціальною" рекламу Генерального прокурора Юрія Луценка, яка у 2018 році безкоштовно транслювалася в ефірах українських телеканалів та радіостанцій. Йдеться про низку відео, у яких розповідали про успіхи Генеральної прокуратури у боротьбі за гроші українців. Всі вони завершувалися фразою: "Виконуємо закон, встановлюємо справедливість. Юрій Луценко". Також у роликах генпрокурор озвучував суперечливі статистичні дані.

Читайте також: Супрун заборонили виконувати обов'язки очільниці МОЗ: реакція політиків і дипломатів

Тоді Каракашьян вирішив, що наведену статистику перевірити неможливо. Хоча представники Центру протидії корупції отримали офіційні дані, які розходяться з названими в роликах. Також активісти пояснили, що це – "зловживання службовим становищем", за що передбачена відповідальність.

Дивіться відео ухвали суду:

Поновлення Насірова на посаді

11 грудня 2018 року Каракашьян був у колегії суддів, яка поновила на посаді звільненого після відкриття кримінального провадження очільника ДФС Романа Насірова. Тоді підставою для прийняття такого рішення стало недоведення наявності доказів. Тобто – обставин подвійного громадянства Насірова та порушення процедури його звільнення.

Насірова затримали у 2017 році в межах розслідування "газової справи Онищенка”.

Що відомо про Романа Насірова:

Змова автозаправок "Приватівців"

13 листопада 2018 року Антимонопольний комітет України мав розглянути справу про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу на низку компаній та 169 операторів АЗС (у т.ч. "Укрнафта" та "Укртатнафтасевіс"). Мова йде по те, що АМКУ встановив, що істотне зростання цін на скраплений газ в Україні влітку 2017 року було обумовлене змовою низки мереж АЗС.

Читайте також: Гройсман запідозрив заправки у змові: просить антимонопольників перевірити

Однак комітет не зміг винести рішення, оскільки перед засіданням суд задовольнив клопотання фірми "Болонья компані" про заборону АМКУ вчиняти будь-які дії по цій справі аж до розгляду по суті позову цієї фірми у суді. Тоді розгляд справи перенесли. Клопотання задовольнив саме суддя Каракашьян.

"Болонья компані" пов'язують з одним із кредиторів "Приватбанку" часів Коломойського-Боголюбова.

"Чорний список" "Батьківщини"

У 2012 році ВО "Батьківщина" (яка тоді перебувала у опозиції до влади) сформувала "чорний список" суддів, які виносили протизаконні рішення на користь кандидатів від Партії регіонів. Зокрема, туди потрапив і Сергій Каракашьян.

Справа у тому, що судді Київського окружного адміністративного суду Григорович та Каракашьян винесли ухвалу за позовом Олександра Супруненка, який оскаржив свій програш на виборах до парламенту на мажоритарному окрузі 216 в Києві. У своєму рішенні вони визнали протиправною бездіяльність ОВК №216 і зобов’язали її провести перерахунок голосів на 43 дільницях. Це рішення суду у "Батьківщині" назвали незаконним, оскільки "він перебрав на себе повноваження окружної виборчої комісії".

Також, за даними сайту ЦВК, після підрахунку 100% голосів, на київському окрузі №216 з відривом у 1347 голосів перемагала Ксенія Ляпіна (ВО "Батьківщина").