Отстранение Супрун: чем известен судья Каракашьян, который принял решение

Суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Решение принял судья Окружного административного суда Сергей Каракашьян. Однако служитель Фемиды известен и другими скандальными делами.

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Решение относительно Сытника

В конце ноября 2018 года судья Каракашьян признал незаконным назначение директора НАБУ Артема Сытника. На самом деле суд тогда не установил никаких нарушений в действиях или декларациях самого Сытника. Более того, как указывал адвокат Небесной сотни Роман Маселко, было констатировано, что незначительные расхождения, выявленные Налоговой, Сытник исправил и объяснил в своей уточняющей декларации.

Само же "нарушение" заключалось в том, что запросы о спецпроверке подаются в специальном порядке через Нацагентство по вопросам госслужбы. Администрация Президента это сделала напрямую. Еще Налоговая должна была ответить в специальной форме, а прислала ответ обычным письмом.



Артем Сытник объяснил нарушение в своей уточняющей декларации

"Социальная реклама" Луценко

Также судья признал "социальной" рекламу Генерального прокурора Юрия Луценко, которая в 2018 году бесплатно транслировалась в эфирах украинских телеканалов и радиостанций. Речь идет о ряде видео, в которых рассказывали об успехах Генеральной прокуратуры в борьбе за деньги украинцев. Все они завершались фразой: "Выполняем закон, устанавливаем справедливость. Юрий Луценко". Также в роликах генпрокурор озвучивал противоречивые статистические данные.

Тогда Каракашьян решил, что приведенную статистику проверить невозможно. Хотя представители Центра противодействия коррупции получили официальные данные, которые расходятся с названными в роликах. Также активисты объяснили, что это – "злоупотребление служебным положением", за что предусмотрена ответственность.

Смотрите видео постановления суда:

Восстановление Насирова в должности

11 декабря 2018 года Каракашьян был в коллегии судей, которая восстановила в должности уволенного после открытия уголовного производства главы ГФС Романа Насирова. Тогда основанием для принятия такого решения стала недоказанность наличия доказательств. То есть – обстоятельств двойного гражданства Насирова и нарушение процедуры его увольнения.

Насирова задержали в 2017 году в рамках расследования "газового дела Онищенко”.

Что известно о Романе Насирове:

Сговор автозаправок "Приватовцев"

13 ноября 2018 года Антимонопольный комитет Украины должен был рассмотреть дело о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа на ряд компаний и 169 операторов АЗС (в т.ч. "Укрнафта" и "Укртатнафтасервис"). Речь идет о том, что АМКУ установил, что существенный рост цен на сжиженный газ в Украине летом 2017 года был обусловлен сговором ряда сетей АЗС.

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Однако комитет не смог вынести решение, поскольку перед заседанием суд удовлетворил ходатайство фирмы "Болонья компани" АМКУ о запрете совершать любые действия по этому делу аж до рассмотрения по существу иска фирмы в суде. Тогда рассмотрение дела перенесли. Ходатайство удовлетворил именно судья Каракашьян.

"Болонья компани" связывают с одним из кредиторов "Приватбанка" времен Коломойского-Боголюбова.

"Черный список "Батькивщины"

В 2012 году ВО "Батькивщина" (которая тогда находилась в оппозиции к власти) сформировала "черный список" судей, которые выносили незаконные решения в пользу кандидатов от Партии регионов. В частности, туда попал и Сергей Каракашьян.

Дело в том, что судьи Киевского окружного административного суда Григорьевич и Каракашьян вынесли решение по иску Александра Супруненко, который обжаловал свой проигрыш на выборах в парламент на мажоритарном округе 216 в Киеве. В своем решении они признали противоправной бездеятельность ОИК №216 и обязали ее провести пересчет голосов на 43 участках. Это решение суда в "Батькивщине" назвали незаконным, поскольку "он взял на себя полномочия окружной избирательной комиссии".

Также, по данным сайта ЦИК, после подсчета 100% голосов на киевском округе №216 с отрывом в 1347 голосов побеждала Ксения Ляпина (ВО "Батькивщина").