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      Відсторонення Супрун: про політичний характер справи та абсурдні рішення суду

      Честь і НЕчесть 96 Читать новость на русском

      Про відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаков розповіла гість студії – керівник медичного напряму "Центру протидії корупції" Олена Щербан.

      – Розгляд справи щодо Уляни Супрун призначили на 15 лютого. Насторожив той факт, що суд вирішив тимчасово зупинити повноваження міністерки після того, як вона закликала громадськість підтримати її. Суд вирішував це без Уляни особисто, без її документів та без її позиції.

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      – Є ухвала щодо забезпечення позову стосовно того, що Уляні Супрун заборонено виконувати певні функції, які властиві їй як в.о. міністра охорони здоров'я. Забезпечення позову – це захід запобігання, він застосовується тоді, коли суд отримав позов і розуміє, що порушення дуже серйозне. Тож до моменту вирішення справи може відбутися грубе порушення прав людини. В даному випадку такого не було.

      – Суд зазначив, що є очевидне порушення прав народного депутата Мосійчука – в тому, що Уляна Супрун є міністром. Ці фрази мають виключно політичний характер та підтекст. Адже суд не вказав, як саме порушили права нардепа та які це може мати наслідки.

      Мосійчук Ігор
      Нардеп від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук

      – Абсурд в тому, що Супрун є на своїй посаді з серпня 2016 року. Якщо б вона й могла зробити щось погане, то вона б це вже зробила. Чому ж питання до неї з'являються лише зараз? Можливо, потім у цю справу втрутиться хтось з кандидатів у президенти: для того, щоб все це зупинити й заявити про перемогу.

      – Цікаво те, що перед тим, як винести рішення щодо Супрун, цей же суддя Каракашьян відхилив аналогічне прохання Мосійчука. Спочатку заяву нардепа не взяли до уваги, але потім суддя раптом змінив своє рішення. 

      Сергій Каракашьян
      Суддя Сергій Каракашьян

      – Якщо проаналізувати рішення, які приймає Окружний адміністративний суд Києва, то стає зрозуміло, що у ньому дуже прислужуються корупціонерам та соратникам влади. Адже в силу специфіки територіального розташування суд вирішує спори між громадянами та державою й може впливати на чимало процесів.

      – Нещодавно цей суд визнав роз'яснення НАЗК про те, що не можна порушувати кримінальні справи на посадовців без висновків агентства. Таке рішення обмежує правоохоронців та ставить під сумнів результати розслідувань.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун Судді Честь і НЕчесть
      Джерело: 24 канал
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