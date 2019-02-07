Отстранение Супрун: о политическом характере дела и абсурдных решениях суда

Об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказала гость студии – руководитель медицинского направления "Центра противодействия коррупции" Елена Щербань.

– Рассмотрение дела в отношении Ульяны Супрун назначили на 15 февраля. Насторожил тот факт, что суд решил временно приостановить полномочия министра после того, как она призвала общественность поддержать ее. Суд решал это без Ульяны лично, без ее документов и без ее позиции.

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– Есть определение по обеспечению иска относительно того, что Ульяне Супрун запрещено выполнять определенные функции, которые свойственны ей как и. о. министра здравоохранения. Обеспечение иска – это мера предупреждения, она применяется тогда, когда суд получил иск и понимает, что нарушение очень серьезное. Потому что до момента решения дела может произойти грубое нарушение прав человека. В данном случае такого не было.

– Суд отметил, что есть очевидное нарушение прав народного депутата Мосийчука – в том, что Ульяна Супрун является министром. Эти фразы имеют исключительно политический характер и подтекст. Ведь суд не указал, как именно нарушили права нардепа и какие это может иметь последствия.



Нардеп от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук

– Абсурд в том, что Супрун на своей должности с августа 2016 года. Если бы она и могла сделать что-то плохое, то она бы это уже сделала. Почему же вопросы к ней появляются только сейчас? Возможно, потому, что в это дело вмешается кто-то из кандидатов в президенты: для того, чтобы все это остановить и заявить о победе.

– Интересно то, что перед тем, как вынести решение в отношении Супрун, этот же судья Каракашьян отклонил аналогичное прошение Мосийчука. Сначала заявление нардепа не приняли во внимание, но затем судья вдруг изменил свое решение.



Судья Сергей Каракашьян

– Если проанализировать решения, которые принимает Окружной административный суд Киева, то становится понятно, что в нем очень прислужувают коррупционерам и соратникам власти. Так как в силу специфики территориального расположения суд решает споры между гражданами и государством и может влиять на многие процессы.

– Недавно этот суд признал разъяснения НАПК о том, что нельзя возбуждать уголовные дела на чиновников без выводов агентства. Такое решение ограничивает правоохранителей и ставит под сомнение результаты расследований.

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