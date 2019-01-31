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      Чем запомнились одиозные кандидаты в Антикоррупционный суд: истории, которые шокируют

      Честь и НЕчесть 15 Читати новину українською

      О процессе, итогах и результатах отбора в Высший антикоррупционный суд, а также интересных случаях недобропорядочности кандидатов – в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказал гость студии, член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Козлов.

      – Стоит отметить, что международные эксперты подметили, что у украинских кандидатов в Антикорсуд существовала интересная особенность – на простые и короткие вопросы они отвечали длинными предложениями с предисловием, эпилогом и т.п., которые были вообще не по существу.

      Читайте также: Неумолимые: международные эксперты "забанили" более трети кандидатов в Антикоррупционный суд

      – По некоторым кандидатов не возникало споров, но дискуссии, конечно, были. Самая длинная из них длилась более полутора часов. К примеру, судья Оксаны Голуб имела целый комплекс проблем, а не только принятие произвольных решений во время Революции Достоинства, как большинство считает. В частности, по событиям об избиении студентов "Беркутом" к ней направили 10 протоколов, 9 из которых она просто вернула. Также она имела имущественные проблемы.

      42 кандидати до Антикорупційного суду не пройшли відбір
      42 кандидата в Антикоррупционный суд не прошли отбор

      – Достаточно стандартные объяснения были у кандидатов относительно состояния. Там были ответы и о сельском хозяйстве, и о сборе меда и т.д. Была интересная история относительно одного кандидата, который рассказывал, как он в течение нескольких месяцев возил от брата из РФ в Украину деньги.

      В этом деле речь идет о сумме 600 тысяч гривен и 21 тысяче долларов. Журналисты выяснили, что этим кандидатом оказался киевский судья Александр Сингаевский. Он имел по меньшей мере 8 протоколов против участников Майдана, но больше всего поражает то, что более миллиона гривен Александр перевозил по просьбе брата, который работал в следственном комитете РФ.

      – Глядя на особое отношение россиян к нам, эта история может иметь определенную подоплеку. Представьте себе, что его брат действительно мог пересылать много денег семье. Но это можно объяснить тем, что он впоследствии хотел вернуться жить в Украину. Однако сама эта ситуация выглядит довольно странно.

      Читайте также: Без международных экспертов: финальная стадия отбора в Антикоррупционный суд под угрозой

      – Отмечу, что от Украины ожидают, что Антикоррупционный суд должен быть создан не позднее чем в марте. Более часть работы уже сделана, международные эксперты отсеяли много нечестных судей. Сейчас мы будем просматривать оставшихся. Сейчас 2 человека претендует на одно место.

      В чем сила международных экспертов?

      – Во-первых, в Украине есть такой принцип, что перед иностранцами людям более стыдно, чем перед своими экспертами. Во-вторых, безусловно сыграло роль права вето. В-третьих, международные эксперты действительно довели до совершенства концепцию обоснованного сомнения в кандидатах.

      – Процесс отбора судей был естественным и я думаю, что со временем украинское судейство станет таким, как и в Европе. Это трудно, но это натолкнет членов комиссии на определенные размышления, в частности на изменение практики. Это первый опыт такого сборного органа по решающими выводами от международных экспертов. Мы увидели практики и техники, которые нам давно следовало бы применить.

      Теги: Новости России Деньги Коррупция Судьи Честь и НЕчесть Евромайдан Антикоррупционный суд
      Источник: 24 канал
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