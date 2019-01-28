Неумолимые: международные эксперты "забанили" более трети кандидатов в Антикоррупционный суд

Общественный совет международных экспертов тщательно отбирает кандидатов в Антикоррупционный суд. Трое судей, увидев первые трансляции жесткого отбора у "международников", сами сняли свои кандидатуры. Однако, не все могут похвастаться такой добродетельной работой. Например, Высшая квалификационная комиссия судей пропустила немало сомнительных кандидатов.

До выборов Президент Украины Петр Порошенко обещает создать Антикоррупционный суд. По крайней мере, публично об этом заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он говорит, что гордится этой реформой.

Читайте также: Все звери равны, но некоторые ровнее: как "Блок Петра Порошенко" борется за своих судей

Хотя когда-то гарант говорил, что такие суды существуют только в странах третьего мира. А, когда в конце дошло до голосования за Закон о суде, предлагал нивелировать роль международных экспертов в отборе служителей фемиды к нему. ґно место в жюри для международных экспертов удалось отвоевать. Сейчас все смогли увидеть, почему это было так важно.

Международные эксперты – неумолимые

"По украинскому законодательству удостоверение доверенности не требует удостоверения личности и не требует.. которой передаются определенные права", – вот так сложно кандидат в антикоррупционные судьи Дмитрий Тишка пытается объяснить, почему не указал в декларации имущество, которым имеет право пользоваться жена.. 10 минут цитирует Уголовный и Гражданский кодексы.

Но международные эксперты – неумолимы: "Вы хотите сказать, что все это сложное объяснение со ссылкой на нормы гражданского, семейного кодекса, анализ имущества отца пришел вам в голову, когда вы решили не декларировать имущество жены?" И этот кандидат с конкурса выбывает, потому что не может подтвердить свою добродетель.



Посередине – судья Дмитрий Тишко

И таких как Тишко – 42 – более трети тех, кто отправился в Антикоррупционный суд. Трое из них, правда, сами сняли свои кандидатуры.

Читайте также: Сомнительные решения и ложь в декларациях: кто первым вылетел с конкурса в Антикоррупционный суд

"Сняли свои кандидатуры, когда увидели первые трансляции", – сказал член Общественного совета добродетели при ВККСУ Галина Чижик.

"Если есть обоснованное сомнение относительно соответствия кандидата критериям добропорядочности или профессионализма, этот кандидат не может пройти дальше. Мы не решали, что отдельный кандидат является коррупционером или не имеет навыков, мы только решали, что есть обоснованное сомнение", – пояснил член Общественного совета добродетели при ВККСУ Энтони Хупер.

Что известно про Энтони Хупера?​

Сэр Энтони Хуппер – Председатель Общественного совет международных экспертов, органа, который принимает участие в конкурсе в Антикоррупционный суд, а именно оценивает добропорядочность и профессионализм кандидатов.



До приезда в Украину Хупер более двадцати лет занимался обвинением и защитой по уголовным делам. Также в разное время был лордом-судьей Апелляционного суда и судьей Верховного суда Англии и Уэльса. Энтони Хупер имеет опыт рассмотрения и громких коррупционных дел, в частности, занимался делами по подозрению в коррупции среди легкоатлетов, а также по выбору города-столицы Олимпийских Игр. Весь этот опыт помогает экс-судье оценивать кандидатов в Высший антикоррупционный суд и объяснять Комиссии, почему некоторых из них назначать нельзя



Сэр Энтони Хупер честно проверяет судей-кандидатов в Антикоррупционный суд

Высшая квалификационная комиссия судей пропускает недобросовестных судей В квалифкомиссии убеждают – это все результат совместной работы, мол, их подходы с международными экспертами совпали. "Наша совместная работа продемонстрировала такое единство взглядов и подходов", – подчеркнул член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Станислав Щотка. Однако, общественность утверждает, что Высший квалифкомиссия судей без международников не отсеял бы с конкурса и половины нечестных. Мы увидели, как на самом деле работает европейский стандарт отбора судей. Международники исключили из конкурса всех кандидатов, которые не смогли развеять сомнения относительно добродетели. В тех же ситуациях ВККС пропускала таких кандидатов, рассказывая нам о презумпции невиновности,

– подчеркнула эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

Ведь, например, с конкурса в Антикоррупционный суд выбыл судья Евгений Мартынов, который живет в Киеве в элитной квартире прабабушки его жены и не задекларировал ее. Более того, не смог объяснить, откуда у бабушки деньги на жилье. А вот в Верховный суд, где в отборе не было международных экспертов, судьи, которые солгали в декларациях о доходах, попали. Например, Ольга Ступак, предположительно занизила стоимость приобретенного дома в декларации и сказала, что на дом за несколько миллионов заработала свекровь продавая на рынке малину.

Вот такой был диалог:

– Возникает вопрос откуда? Вы можете просто предоставить сумму?

– Роман, я не могу просить у своей свекрови: "Дайте мне сумму!"

Ее аргументация Высшую квалифкомиссию судей тогда удовлетворила. И теперь она судья Верховного суда.



Судья Ольга Ступак

"Члены Общественного совета международных экспертов не велись на сказки, на богатых дедушек с бабушками, которые передали имущество внукам судей. Во время конкурса в Антикоррупционный суд, к сожалению, такие объяснения срабатывали", – утверждает член Общественного совета добродетели при ВККСУ Галина Чижик.

В новый Антикоррупционный суд не попали и судьи Высшего административного – Анатолий Загородный и Игорь Штульман – потому что восстанавливали на должностях коллег, судили майдановцев.



Судьи Загородний и Штульман

А в Верховный суд такие кандидаты попали. Это Михаил Смокович и Валентина Юрченко.



Судьи Смокович и Юрченко

В Высшей квалификационной комиссии такую разницу объясняют тем, что конкурс в Верховный суд был несколько лет назад.

Читайте также: Какие судьи стали лучшими в 2018 году: мнение людей

Хотя пока на отборе в ВСУ, который продолжается параллельно с конкурсом из-за сомнений комиссии исключили только 1 судью. А именно в уголовной палате Верховного суда будут окончательно рассматриваться дела в том числе о коррупции топ-чиновников.

Что такое Высший антикоррупционный суд?

Это орган судебной власти, который будет рассматривать дела относительно топ-коррупционеров, подследственных НАБУ: преступления по хищению бюджетных средств, злоупотребления властью, незаконное обогащение, взяточничество.



Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда обнародованы следующие требования:

– кандидат должен будет иметь опыт работы в должности судьи от 5 лет, или в должности адвоката 7 лет или научной деятельности в сфере права от 7 лет;

– судья Антикоррупционного суда должен будет отвечать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей";

– иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.