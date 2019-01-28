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      Невблаганні: міжнародні експерти "забанили" понад третину кандидатів до Антикорупційного суду

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      Громадська рада міжнародних експертів ретельно відбирає кандидатів до Антикорупційного суду. Троє суддів, побачивши перші трансляції жорсткого відбору у "міжнародників", самі зняли свої кандидатури. Однак, не всі можуть похвалитись такою доброчесною роботою. Наприклад, Вища кваліфікаційна комісія суддів пропустила чимало сумнівних кандидатів.

      До виборів Президент України Петро Порошенко обіцяє створити Антикорупційний суд. Принаймні, публічно про це заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Він каже, що пишається цією реформою. 

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      Хоч колись гарант говорив, що такі суди існують лише у країнах третього світу. А, коли врешті дійшло до голосування за Закон про суд, пропонував нівелювати роль міжнародних експертів у відборі служителів феміди до нього. Та важливе місце у журі для міжнародних експертів вдалося відвоювати. Наразі всі змогли побачити, чому це було так важливо. 

      Міжнародні експерти – невблаганні

      "За українським законодавством посвідчення довіреності не вимагає посвідчення особи та не вимагає.. якій передаються певні права", – ось так складно кандидат в антикорупційні судді Дмитро Тішко намагається пояснити, чому не вказав у декларації майно, яким має право користуватися дружина.. 10 хвилин цитує Кримінальний та Цивільний кодекси.

      Але міжнародні експерти – невблаганні: "Ви хочете сказати, що все це складне пояснення з посиланням на норми цивільного, сімейного кодексу, аналіз майна батька спало вам на думку, коли ви вирішили не декларувати майно дружини?" І цей кандидат з конкурсу вибуває, бо не може підтвердити свою доброчесність.

      суддя дмитро тішко
      Посередині – суддя Дмитро Тішко

      І таких як Тішко – 42 – більше третини тих, хто подався в Антикорупційний суд. Троє з них, щоправда, самі зняли свої кандидатури.

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      "Зняли свої кандидатури, коли побачили перші трансляції", – сказала членкиня Громадської ради доброчесності при ВККСУ Галина Чижик.

      "Якщо є обгрунтований сумнів щодо відповідності кандидата критеріям доброчесності чи професійності, цей кандидат не може пройти далі. Ми не вирішували, що окремий кандидат є корупціонером чи не має навичок, ми лише вирішували, що є обгрунтований сумнів", – пояснив член Громадської ради доброчесності при ВККСУ Ентоні Хупер.

      Що відомо про Ентоні Хупера?Сер Ентоні Хуппер – Голова Громадської рада міжнародних експертів, органу, який бере участь у конкурсі до Антикорупційного суду, а саме оцінює доброчесність та професійність кандидатів.

      До приїзду в Україну Хупер більше двадцяти років займався обвинуваченням та захистом у кримінальних справах. Також в різний час був лордом-суддею Апеляційного суду та суддею Верховного суду Англії та Уельсу. Ентоні Хупер має досвід розгляду і гучних корупційних справ, зокрема, займався справами щодо підозри у корупції серед легкоатлетів, а також щодо вибору міста-столиці Олімпійських Ігор. Увесь цей досвід допомагає екс-судді оцінювати кандидатів до Вищого антикорупційного суду та пояснювати Комісії, чому деяких з них призначати не можна.

      ентоні хупер
      Сер Ентоні Хупер чесно перевіряє суддів-кандидатів до Антикорупційного суду

      Вища кваліфкомісія суддів пропускає недоброчесних суддів

      В кваліфкомісії переконують – це все результат спільної роботи, мовляв, їхні підходи з міжнародними експертами співпали. "Наша спільна робота продемонструвала таку єдність поглядів і підходів", – наголосив член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Станіслав Щотка.

      Однак, громадськість переконує, що Вища кваліфкомісія суддів без міжнародників не відсіяла б з конкурсу і половини недоброчесних.

      Ми побачили, як насправді працює європейський стандарт добору суддів. Міжнародники виключили з конкурсу всіх кандидатів, які не змогли розвіяти сумніви щодо доброчесності. В таких самих ситуаціях ВККС пропускала таких кандидатів, розповідаючи нам про презумпцію невинуватості,
      – підкреслила експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська.

      Адже, наприклад, із конкурсу в Антикорупційний суд вибув суддя Євген Мартинов, який живе в Києві в елітній квартирі прабабусі його дружини і не задекларував її. Більше того, не зміг пояснити, звідки у бабусі гроші на житло. А от до Верховного суду, де у відборі не було міжнародних експертів, судді, які збрехали у деклараціях про статки, потрапили. Наприклад, Ольга Ступак, яка ймовірно занизила вартість придбаного будинку в декларації і сказала, що на дім за кілька мільйонів заробила її свекруха продаючи на базарі малину.

      Ось такий був діалог:

      – Виникає питання звідки? Можете просто надати суму ?
      – Романе, я не можу просити в своєї свекрухи: "Дайте мені суму!"

      Її аргументація Вищу кваліфкомісію суддів тоді вдовольнила. І тепер вона суддя Верховного суду.

      ольга ступак суддя
      Суддя Ольга Ступак

      "Члени Громадської ради міжнародних експертів не велись на казочки, на багатих дідусів з бабусями, які передали майно онукам суддів. Під час конкурсу до Антикорупційного суду, на жал,ь такі пояснення спрацьовували", – стверджує членкиня Громадської ради доброчесності при ВККСУ
      Галина Чижик.

      До нового Антикорупційного суду не потрапили і судді вищого адміністративного – Анатолій Загородній і Ігор Штульман – бо поновлювали на посадах колег, що судили майданівців.

      судді загородній і Штульман
      Судді Загородній і Штульман

      А у Верховний суд такі кандидати потрапили. Це Михайло Смокович і Валентина Юрченко.

      судді смокович і юрченко
      Судді Смокович і Юрченко

      У Вищій кваліфікаційній комісії таку різницю пояснюють лише тим, що конкурс до Верховного суду був кілька років тому.

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      Хоча поки на доборі до ВСУ, який триває паралельно, з конкурсу через сумніви комісії виключили лише 1 суддю. А саме в кримінальній палаті Верховного суду будуть остаточно розглядатись справи в тому числі щодо корупції топ-посадовців.

      Що таке Вищий антикорупційний суд?Це орган судової влади, який розглядатиме справи щодо топ-корупціонерів, підслідні НАБУ: злочини щодо розкрадання бюджетних коштів, зловживання владою, незаконне збагачення, хабарництво.

      Для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду оприлюднено такі вимоги:
      - кандидат повинен буде мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років;
      - суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів";
      - мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.

      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Антикорупційний суд Верховний суд України Судді Гроші е-декларування
      Джерело: 24 канал
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