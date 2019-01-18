Які судді стали найкращими у 2018 році: думка людей

2019 рік розпонемо з приємних новин. Ми запустили інтернет-голосування, в якому попросили визначити, хто ж із суддів, про яких ми говорили у 2018 році, найбільше гідний премії “Честь тижня”.

Ми хотіли відзначити тих служителів Феміди, які радували нас своїми вчинками – демонстрували незалежність у прийнятті суддівських рішень, публічно закликали розв'язати проблеми у судовій системі чи доступно пояснювали свої рішення.

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Третє місце у нашому топ-списку посіла суддя Печерського райсуду Києва Лариса Цокол. У 2018 році служительку Феміди відсторонили від посади після того, як на неї буквально почали "сипатися" скарги у Вищу раду правосуддя.



Лариса Цокол

Розгляд скарг на суддів у Вищій раді правосуддя – це справа звична. Нетиповою вона стає тоді, коли цих скарг на одну суддю з'являється кілька за дуже короткий термін – так сталося і з суддею Цокол. До ради потрапило за кілька тижнів одразу три скарги на її роботу. При чому деяким з рішень, щодо яких скаржилися, було вже кілька років.

Сама ж Цокол за свою роботу постановила чимало рішень щодо держслужбовців – у 2015 році вона зобов'язала прокуратуру розпочати розслідування про втручання в роботу суддів Олексія Філатова. Того самого, який в Адміністрації Президента відповідає за хід судової реформи. Також служителька Феміди відмовилася арештовувати екс-голову Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі.

Його політисилу ГПУ обвинувачує в російському фінансуванні. За даними ГПУ, команда Саакашвілі отримала 500 тисяч доларів від Росії. Свідчення проти екс-губернатора Одеси Цокол попри значний політичний тиск назвала непереконливими і відмовилася давати дозвіл на арешт.

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Тож третє місце у голосуванні за "ЧЕСТЬ РОКУ" отримує суддя Печерського райсуду Києва Лариса Цокол.

Друге місце у нашому голосуванні зайняла служителька Феміди, яка стала відома всій країні через свою принциповість та боротьбу з корупцією. Це суддя Октябрського районного суду Полтави Лариса Гольник.

В кінці року президент Петро Порошенко таки призначив її на посаду безстроково – це після семи місяців очікування. Через те, що гарант Конституції свідомо чи ні тягнув з призначенням, Гольник подала на нього до суду за бездіяльність. Адже, за її словами, у такому становищі, коли строк твоїх повноважень вже вийшов, а безстроково тебе ще не призначили, опиняється багато суддів. Усі вони вимушені бути у "підвішеному стані", хоча цього не має бути.



Лариса Гольник

Премію "ЧЕСТЬ.ТИЖНЯ" суддя отримала за непоступливість голові свого ж суду Олександру Струкову. У 2014 році Лариса Гольник відмовилась від хабара за "правильне" рішення у справі проти мера Полтави Олександра Мамая. Той зловживав службовим становищем на користь своєї падчерки.

За це суддя Гольник отримала тиск з боку голови свого суду. Втручання і нестерпні умови праці, звинувачення у неіснуючих порушеннях, публічні приниження і навіть рукоприкладство — так поводився з нею голова Октябрьського суду Полтави Олександр Струков.

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Окрім цього, Лариса Гольник отримала догану від Вищої ради правосуддя за скаргою Струкова. І це рішення не дало їй взяти участь у конкурсі до Антикорупційного суду. Служителька Феміди заявила, що буде оскаржувати таке рішення.

Тож срібло у номінації "ЧЕСТЬ РОКУ" отримує суддя Октябрського райсуду Полтави Лариса Гольник.

Золото отримав суддя, що часто розглядає справи неповнолітніх – голова Бахмацького райсуду Чернігівської області Павло Пархоменко.

Минулого року суддя вразив нас тим, наскільки прискіпливо вивчає докази у справах стосовно дітей і намагається зробити так, щоб забезпечити їх найкращі інтереси.



Павло Пархоменко

В одній із справ, яку Павло Пархоменко розглядав, суддя подбав про те, щоб дитина не залишилась без батька. Згідно із матеріалами справи мати дитини заявляла, що її колишній чоловік не бере участі у вихованні дитини, не цікавиться її життям та здоров’ям, не сплачує аліменти. Тож подала позов про позбавлення батьківських прав екс-чоловіка.

Однак суддя Пархоменко у справі звернув увагу на те, що не бачить жодних переваг для дитини у випадку задоволення позову. Простіше кажучи, дочці жодним чином не стане краще від того, що вона втратить батька.

В іншому позові неповнолітню дівчину звинувачували у крадіжці косметики на суму 1500 гривень. Вирішуючи справу, Павло Пархоменко з’ясував обставини в сім‘ї, школі та стосунки дівчини з друзями. Зважаючи на те, що підозрювана повністю визнала свою вину, вчинила злочин вперше та добре навчається у школі, суддя визнав, що притягувати її до відповідальності, щоб покарати, немає сенсу.

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На думку Пархоменка, якщо вчителі у школі та батьки вдома приділятимуть їй більше часу, то дівчина швидше виправиться, аніж у випадку засудження.

Тож золотий призер премії "ЧЕСТЬ РОКУ" – це голова Бахмацького райсуду Чернігівської області Павло Пархоменко.

Сподіваюсь, що вчинки наших сьогоднішніх переможців мотивуватимуть інших служителів Феміди перейти на сторону добра.

Повний випуск програми "Честь і НЕЧесть" дивіться тут.