Як відбувається відбір кандидатів до Вищого антикорупційного суду

Про створення Антикорупційного суду та кандидатів, які викликають сумнів у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаков розповіла гість студії – експертка Центру протидії корупції Анастасія Красносільська.

– Поки вся країна святкувала новорічні свята оприлюднили списки із 113 кандидатів до Вищого антикорупційного суду. Проте низка профільних громадських організацій повідомила, що 55 з них є сумнівними. Зараз в Україні чекають рішення міжнародних експертів.

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– Ми в Центрі протидії корупції вважаємо, що суспільству потрібно знати, на яких суддів чекати та сказати своє слово до кандидатів з сумнівною репутацією.

– Міжнародні експерти мали дуже малий та обмежений мандат. Вони оцінювали кандидатів лише за двома критеріями – професійність та доброчесність. Громадські організації враховували наявність політичних зв'язків, які ставлять під сумнів довіру до судді. Рада міжнародник експертів, за законом, має доступ до персональних даних, державних реєстрів.

– Кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада правосуддя повинні звернути увагу на політичні зв'язки та на неетичну поведінку. У Вищої ради правосуддя є норма закону, за якою вони можуть відмовити в призначенні будь-якому кандидату, якщо він руйнуватиме довіру до суду.

– На жаль, дивні історії щодо майна та поведінки є у кандидатів-суддів, кандидатів-адвокатів та науковців. Ми знайшли суддів, які живуть у пентхаусах вартістю до 2 мільйонів гривень або отримують дорогі подарунки. Проте у родинах кандидатів немає ні бізнесменів, ні заможних родичів.

– У нас є припущення, що політики заради лояльності кандидатів в майбутньому Антикорупційному суді роблять ставку не лише на старих служителів Феміди, але й на адвокатів та науковців. Вони сподіваються на те, що їх призначення буде виглядати як перемога