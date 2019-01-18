Как происходит отбор кандидатов в Высший антикоррупционный суд

О создании Антикоррупционного суда и кандидатов, которые вызывают сомнение в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаков рассказала гость студии - експер Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

– Пока вся страна праздновала новогодние праздники обнародовали списки из 113 кандидатов в Высший антикоррупционный суд. Однако ряд профильных общественных организаций сообщил, что 55 из них являются сомнительными. Сейчас в Украине ждут решения международных экспертов.

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– Мы в Центре противодействия коррупции считаем, что обществу нужно знать, на каких судей ждать и сказать свое слово кандидатам с сомнительной репутацией.

– Международные эксперты имели очень малый и ограниченный мандат. Они оценивали кандидатов только по двум критериям – профессионализм и добродетель. Общественные организации учитывали наличие политических связей, которые ставят под сомнение доверие к судье. Совет международник экспертов по закону имеет доступ к персональным данным, государственным реестрам.

– Квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия должны обратить внимание на политические связи и на неэтичное поведение. В Высшем совете правосудия есть норма закона, по которой они могут отказать в назначении любому кандидату, если он будет разрушать доверие к суду.

– К сожалению, странные истории в отношении имущества и поведения есть у кандидатов-суддей, кандидатов-адвокатов и ученых. Мы нашли суддей, которые живут в пентхаусах стоимостью до 2 миллионов гривен или получают дорогие подарки. Однако в семьях кандидатов нет ни бизнесменов, ни богатых родственников.

– У нас есть предположение, что политики ради лояльности кандидатов в будущем Антикоррупционном суде делают ставку не только на старых служителей Фемиды, но и на адвокатов и ученых. Они надеются на то, что их назначение будет выглядеть как победа