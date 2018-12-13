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      Как выбирают судей в Высший совет правосудия и будут ли "согласованные" кандидаты

      Честь и НЕчесть 12 Читати новину українською

      О том, что творится за кулисами судейской власти в Украине, в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказал гость студии – судья Третьего апелляционного административного суда города Днепр Сергей Чумак.

      – Высший совет правосудия – ключевой орган системы судопроизводства Украины. Он является последним звеном в судейской карьере, и именно этот орган может как назначить человека на должность судьи, так и уволить его.

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      – В нынешнем съезде делегатов принимают участие 273 судьи, что почти вдвое меньше, чем за прошлые годы. Это связано с судебной реформой, по которой число судей из восьми тысяч сократилось до пяти тысяч.

      – Очень важно, что сегодня Высший совет правосудия подчиняется не судебной власти, а другим ветвям власти, в частности исполнительной и непосредственно Президенту Украины.

      – Судей в Высший совет правосудия выбирают с помощью тайного голосования. После подсчета голосов объявляется победитель, которого сразу и утверждают на съезде. Конечно, если простой судья, например, из районного суда захочет стать членом ВРП и выдвинет свою кандидатуру, то он получит до десяти голосов из 140 необходимых.

      – Фактически, кандидаты, которых мы называем в судейском сообществе "согласованными", рекомендуются другим для избрания их на должность. Таким образом, отдельные кандидаты согласовываются председателями кассационных и апелляционных судов.

      – Проблема в том, что судьи не знают друг друга, а следовательно, легко поддаются влиянию. Между тем я пытаюсь донести истину: "согласованный" кандидат будет защищать свои интересы, а также интересы тех, кто привел их во власть.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Судьи Высший совет правосудия Честь и НЕчесть
      Источник: 24 канал
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