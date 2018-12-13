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      Як обирають суддів до Вищої ради правосуддя і чи будуть "узгоджені" кандидати

      Честь і НЕчесть 44 Читать новость на русском

      Про те, що коїться за лаштунками суддівської влади в Україні, у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаков розповів гість студії – суддя Третього апеляційного адміністративного суду міста Дніпро Сергій Чумак.

      – Вища рада правосуддя – ключовий орган системи судочинства України. Він є останньою ланкою у суддівській кар'єрі та саме цей орган може, як призначити людину на посаду судді, так і звільнити її. 

      Читайте також: Як Вища рада правосуддя карає суддів, які виносять невигідні рішення

      – У цьогорічному з'їзді делегатів беруть участь 273 судді, що майже вдвічі менше, ніж за минулі роки. Це пов'язано з судовою реформою, за якою число суддів з восьми тисяч скоротилося до п'яти тисяч. 

      – Дуже важливо, що на сьогодні Вища рада правосуддя підпорядковується не судовій владі, а іншим гілкам влади, зокрема виконавчій та безпосередньо Президенту України. 

      – Суддів до Вищої ради правосуддя обирають за допомогою таємного голосування. Після підрахунку голосів оголошується переможець, якого одразу і затверджують на з'їзді. Звичайно, якщо простий суддя, наприклад, з районного суду захоче стати членом ВРП і висуне свою кандидатуру, то він отримає до десяти голосів зі 140 необхідних.

      – Фактично, кандидати, яких ми називаємо у суддівській спільноті "узгодженими" рекомендуються іншим для обрання їх на посаду. Таким чином, окремі кандидати узгоджуються головами касаційних і апеляційних судів.

      – Проблема в тому, що судді не знають один одного, а отже легко піддаються впливу. Натомість я намагаюся донести істину: "узгоджений" кандидат буде захищати свої інтереси, а також інтереси тих, хто довів їх до влади.

      Більше – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Судді Честь і НЕчесть Вища рада правосуддя
      Джерело: 24 канал
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