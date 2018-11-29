Як Вища рада правосуддя карає суддів, які виносять невигідні рішення

Про справи Одеського аеропорту та Львівського бронетанкового заводу, у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаков розповів гість студії – голова Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Віктор Фомін.

– Спочатку винесли рішення про арешт Одеського аеропорту. Наступні матеріали, які отримав суд – це ходатовство, яке передавало аеропорт в управління "Арми". Це агенство було створено за нашою домовленістю з Євросоюзом. В слідчого судді були всі підстави передавати аеропорт у власність держави.

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– На Львівському бронетанковому заводі замість того, щоб поставити нові двигуни, поставили старі, експлуатовані. Деякі навіть списані, а потім відремонтовані. Не всі з них потім працювали. Я передав майно заводу у власність "Арми". Через це мені Вища рада правосуддя оголосила ви говір.

– На Вищій раді правосуддя я відстоював своє рішення, а доповідач пропонував оголосити мені догану, напевно через те, що я відстоював свою позицію і говорити, що такі неприпустимі речі відбуваються під час війни.

– У мене була мрія – працювати в Антикорупційному суді, хочеться бути корисним для своєї країни. Я багато працював над цим.

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