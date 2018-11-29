Як Вища рада правосуддя карає суддів, які виносять невигідні рішення
Про справи Одеського аеропорту та Львівського бронетанкового заводу, у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаков розповів гість студії – голова Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Віктор Фомін.
– Спочатку винесли рішення про арешт Одеського аеропорту. Наступні матеріали, які отримав суд – це ходатовство, яке передавало аеропорт в управління "Арми". Це агенство було створено за нашою домовленістю з Євросоюзом. В слідчого судді були всі підстави передавати аеропорт у власність держави.
Читайте також: Чому іноземні експерти допомагають Україні створити Антикорупційний суд
– На Львівському бронетанковому заводі замість того, щоб поставити нові двигуни, поставили старі, експлуатовані. Деякі навіть списані, а потім відремонтовані. Не всі з них потім працювали. Я передав майно заводу у власність "Арми". Через це мені Вища рада правосуддя оголосила ви говір.
– На Вищій раді правосуддя я відстоював своє рішення, а доповідач пропонував оголосити мені догану, напевно через те, що я відстоював свою позицію і говорити, що такі неприпустимі речі відбуваються під час війни.
– У мене була мрія – працювати в Антикорупційному суді, хочеться бути корисним для своєї країни. Я багато працював над цим.
Більше – дивіться у відео.
Вибір редакції
-
Загострена агресія та незаконний призов: в ОБСЄ б'ють на сполох через дії Росії в Кримусьогодні , 00:53
-
Агресія Росії в Азовському морі: Вишеградська четвірка висловила підтримку Україні29 листопада , 23:38
-
Україна вимагає надати інформацію про захоплених українських моряків: з'явилась відповідь Росії29 листопада , 22:23