Чому іноземні експерти допомагають Україні створити Антикорупційний суд

Про допомогу міжнародних експертів у створенні Антикорупційного суду України у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайло Жернаков розповів гість студії – народний депутат від фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв.

– Якби Президент України не був корумпованим, якби була не корумпована більшість депутатів Верховної Ради, то тоді б допомога іноземних експертів не знадобилася. Тоді нам і Антикорупційного суду не потрібно було б.

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– Однак ми живемо в умовах, коли корупціонери приймають ключові рішення. І єдиний шанс вирватися з цього замкнутого кола без нових революцій – запросити іноземців, які б допомогли створити цивілізований Антикорупційний суд, який почне ув'язнювати топ-корупціонерів.

– Закон про Антикорупційний суд був прийнятий не лише після того, як за нього боролося громадянське суспільство, а тоді, коли Міжнародний валютний фонд і Світовий банк сказали: "грошей не дамо, ми не довіряємо українському корумпованому керівництву". Тобто, якщо не буде закону про Антикорупційний суд – не буде їхніх кредитів. Насправді, це наша велика сила, адже нині світ, США, Євросоюз, Японія, Канада, готовий нам допомагати починаючи від оборони нашої незалежності до справи нашого правосуддя.

– Всі результати оцінок мають бути прозорими для суспільства, а не тільки для міжнародних експертів. Ми всі маємо право знати про людей, які йдуть до Антикорупційного суду. Це нормальна практика в США. Вважаю, що критерії вибору мають бути не тільки повністю прозорими, але й заздалегідь встановленими та оприлюдненими.