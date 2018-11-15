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      Почему иностранные эксперты помогают Украине создать Антикоррупционный суд

      Честь и НЕчесть 7 Читати новину українською

      О помощи международных экспертов в создании Антикоррупционного суда Украины в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказал гость студии – народный депутат от фракции "Самопомич" Егор Соболев.

      – Если бы Президент Украины не был коррумпированным, если бы было некоррумпированно большинство депутатов Верховной Рады, то тогда бы помощь иностранных экспертов не понадобилась. Тогда нам и Антикоррупционного суда не нужно было бы.

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      – Однако мы живем в условиях, когда коррупционеры принимают ключевые решения. И единственный шанс вырваться из этого замкнутого круга без новых революций – пригласить иностранцев, которые бы помогли создать цивилизованный Антикоррупционный суд, который начнет сажать топ-коррупционеров.

      – Закон об Антикоррупционном суде был принят не только после того, как за него боролось гражданское общество, а тогда, когда Международный валютный фонд и Всемирный банк сказали: "Денег не дадим, мы не доверяем украинскому коррумпированному руководству". То есть, если не будет закона об Антикоррупционном суде – не будет их кредитов. На самом деле, это наша большая сила, ведь сейчас мир, США, Евросоюз, Япония, Канада, готов нам помогать начиная с обороны нашей независимости в дела нашего правосудия.

      – Все результаты оценок должны быть прозрачными для общества, а не только для международных экспертов. Мы все имеем право знать о людях, которые идут в Антикоррупционный суд. Это нормальная практика в США. Считаю, что критерии выбора должны быть не только полностью прозрачными, но и заранее установленными и опубликованными.

      Теги: Коррупция Новости Украины Антикоррупционный суд Судьи Честь и НЕчесть
      Источник: 24 канал
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