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      Как Высший совет правосудия наказывает судей, которые выносят невыгодные решения

      Честь и НЕчесть 19 Читати новину українською

      О делах Одесского аэропорта и Львовского бронетанкового завода, в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказал гость студии – глава Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Виктор Фомин.

      – Сначала вынесли решение об аресте Одесского аэропорта. Следующие материалы, которые получил суд – это ходатойство, которое передавало аэропорт в управление "Армы". Это агенство было создано по нашей договоренности с Евросоюзом. У следственного судьи были все основания передавать аэропорт в собственность государства.

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      – На Львовском бронетанковом заводе вместо того, чтобы поставить новые двигатели, поставили старые, эксплуатируемые. Некоторые даже списаны, а затем отремонтированы. Не все из них потом работали. Я передал имущество завода в собственность "Армы". Из-за этого мне Высший совет правосудия объявил выговор.

      – На Высшем совете правосудия я отстаивал свое решение, а докладчик предлагал объявить мне выговор, наверное из-за того, что я отстаивал свою позицию и говорить, что такие недопустимые вещи происходят во время войны.

      – У меня была мечта – работать в Антикоррупционном суде, хочется быть полезным для своей страны. Я много работал над этим.

      Больше – смотрите в видео.

      Теги: Судьи Высший совет правосудия Честь и НЕчесть
      Источник: 24 канал
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