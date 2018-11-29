Как Высший совет правосудия наказывает судей, которые выносят невыгодные решения

О делах Одесского аэропорта и Львовского бронетанкового завода, в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказал гость студии – глава Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Виктор Фомин.

– Сначала вынесли решение об аресте Одесского аэропорта. Следующие материалы, которые получил суд – это ходатойство, которое передавало аэропорт в управление "Армы". Это агенство было создано по нашей договоренности с Евросоюзом. У следственного судьи были все основания передавать аэропорт в собственность государства.

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– На Львовском бронетанковом заводе вместо того, чтобы поставить новые двигатели, поставили старые, эксплуатируемые. Некоторые даже списаны, а затем отремонтированы. Не все из них потом работали. Я передал имущество завода в собственность "Армы". Из-за этого мне Высший совет правосудия объявил выговор.

– На Высшем совете правосудия я отстаивал свое решение, а докладчик предлагал объявить мне выговор, наверное из-за того, что я отстаивал свою позицию и говорить, что такие недопустимые вещи происходят во время войны.

– У меня была мечта – работать в Антикоррупционном суде, хочется быть полезным для своей страны. Я много работал над этим.

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