Як суддя з підтримкою поліції винесла вирок за вигаданим законом

Дві сьогоднішні історії про суддів об'єднує одне слово – абсурд. Абсурдні звинувачення, абсурдне рішення. В одному випадку суддя зміг віднайти у справі раціональне зерно, в іншому – служитель Феміди сам цей абсурд і створив.

Два роки тому харківський активіст Максим Корнієнко записував на відео судове засідання. Тоді у Вовчанському райсуді розглядали кримінальну справу щодо двох ромів.

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Під час засідання суддя Ірина Уханьова наказала активісту припинити запис. Коли той відмовився це робити, вона покликала поліцейських, які вивели хлопця з зали засідання і забрали до відділу. Максима Корнієнка звинуватили у злісній непокорі правоохоронцям і заарештували на 15 діб.

Цікаво, що рішення у справі активіста у той же день винесла та ж сама суддя, з якою в нього стався конфлікт. Однак вона все одно прийняла рішення у цій справі і активіста помістили до камери попереднього ув'язнення, де він провів 9 днів, перш ніж рішення скасували.

Згідно з законом "Про судоустрій та статус суддів", знімати на відео засідання у кримінальних справах можна було за згодою сторін та судді. Проте у 2015 році в закон внесли зміни і дозволили знімати без будь-якого дозволу. Тобто Максим Корнієнко мав повне право знімати засідання, навіть якщо суддя Уханьова просила його це не робити.

Вражає у цій історії не лише свавілля судді, а й покарання Корнієнка. За злісну непокору поліцейським закон передбачає кілька покарань: штраф, громадські чи виправні роботи, або ж арешт до 15 діб. Як бачимо, суддя обрала найбільш сувору міру покарання для активіста, який всього-на-всього відмовлявся припиняти законну зйомку на відкритому засіданні.

Для прикладу, 15 днів арешту у 2014 році отримали активісти, які блокували виїзд з Академії внутрішніх військ у Харкові під час Майдану. І Вища рада правосуддя визнала рішення незаконним, а суддю Світлану Олізаренко – звільнила. Наразі у Вищій раді правосуддя вирішують, чи звільняти суддю Ірину Уханьову за вирок щодо активіста Корнієнка.

Премію "НЕчесть тижня" за свавільне рішення, ухвалене в конфлікті інтересів, отримує суддя Вовчанського райсуду Харківської області Ірина Уханьова.



"Не.Честь тижня" – суддя Ірина Уханьова

Абсурдне звинувачення героїня нашої наступної історії таки змогла розглянути об'єктивно і винести справедливе рішення. Це суддя Зарічного райсуду Сум Ірина Клімашевська. Вона розглядала справу, в якій людину з психічними розладами правоохоронці звинуватили у продажі наркотиків.

За матеріалами слідства, чоловік знайшов канабіс у липні 2017 року, в той час як захист надав довідку, що в цей період підозрюваний лежав у лікарні, тож ніяк не міг цього зробити. Окрім цього, правоохоронці провели обшук у квартирі, де проживає підозрюваний без адвоката і власника житла, що грубо порушило права чоловіка. Суд не може брати до уваги докази, які зібрали таким шляхом.

Суддя поставила під сумнів і інформацію свідків, адже на допитах вони не могли пригадати, де, за яких обставин та як підозрюваний пропонував їм наркотики. Свідки, які начебто регулярно купували в чоловіка канабіс, до обшуків не знали, що він страждає на шизофренію, що виглядає повним абсурдом, адже прояви цієї хвороби видимі для інших.

Проаналізувавши всю інформацію, суддя Клімашевська дійшла висновку, що у правоохоронців не було об'єктивних доказів вважати, що чоловік продає людям наркотики, тож вони фактично створили театр слідчих дій, аби схилити людину до продажу і завести на неї кримінальну справу. За її словами, негласні слідчі дії поліція має використовувати для того, аби збирати інформацію про ймовірного підозрюваного, а не створювати умови для того, щоб він скоїв злочин.

Мова йде про людину, яка страждає на психічне захворювання. Але, на превеликий жаль, такий факт не стримав правоохоронців і, як вбачається з показів свідків, саме за їхньої активної наполегливості особа схилилася до того, щоб продати наркотики, тобто, вчинила злочин в результаті провокації агента міліції, яка була особливо "брудною" в умовах психічного стану особи.

В результаті суддя виправдала обвинуваченого і відмовилась застосовувати до нього примусове лікування.



"Честь тижня" – суддя Ірина Клімашевська

Премію "Честь тижня" за детальне вивчення доказів та справедливе рішення отримує суддя Зарічного райсуду Сум Ірина Клімашевська.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.

Повний випуск програми "Честь і НеЧесть" дивіться тут.