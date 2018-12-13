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      Как судья с поддержкой полиции вынесла приговор по придуманному закону

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      Две сегодняшние истории о судьях объединяет одно слово – абсурд. Абсурдные обвинения, абсурдное решение. В одном случае судья смог найти в деле рациональное зерно, в другом – служитель Фемиды сам этот абсурд и создал.

      Два года назад харьковский активист Максим Корниенко записывал на видео судебное заседание. Тогда в Волчанском райсуде рассматривали уголовное дело в отношении двух ромов.

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      Во время заседания судья Ирина Уханева приказала активисту прекратить запись. Когда тот отказался это делать, она позвала полицейских, которые вывели парня из зала заседания и забрали в отдел. Максима Корниенко обвинили в злостном неповиновении стражам порядка и арестовали на 15 суток.

      Интересно, что решение по делу активиста в тот же день вынесла та же судья, с которой у него произошел конфликт. Однако она все равно приняла решение в этом деле, и активиста поместили в камеру предварительного заключения, где он провел 9 дней, прежде чем решение отменили.

      Согласно закону "О судоустройстве и статусе судей", снимать на видео заседание по уголовным делам можно было по согласию сторон и судьи. Однако в 2015 году в закон внесли изменения и разрешили снимать без всякого разрешения. То есть Максим Корниенко имел полное право снимать заседание, даже если судья Уханова просила его это не делать.

      Поражает в этой истории не только произвол судьи, но и наказание Корниенко. За злостное неповиновение полицейским закон предусматривает несколько наказаний: штраф, общественные или исправительные работы, или арест до 15 суток. Как видим, судья избрала наиболее строгую меру наказания для активиста, который всего-на-всего отказывался прекращать законную съемку на открытом заседании.

      Для примера, 15 дней ареста в 2014 году получили активисты, которые блокировали выезд из Академии внутренних войск в Харькове во время Майдана. И Высший совет правосудия признал решение незаконным, а судью Светлану Олизаренко – уволил. Сейчас в Высшем совете правосудия решают, увольнять ли судью Ирину Уханову за приговор в отношении активиста Корниенко.

      Премию "НЕчесть недели" за своевольное решение, принятое в конфликте интересов, получает судья Волчанского райсуда Харьковской области Ирина Уханьова.


      "Не.Честь недели" – судья Ирина Уханова

      Абсурдное обвинение героиня нашей следующей истории все-таки смогла рассмотреть объективно и вынести справедливое решение. Это судья Заречного райсуда Сум Ирина Климашевская. Она рассматривала дело, в котором человека с психическими расстройствами правоохранители обвинили в продаже наркотиков.

      По материалам следствия, мужчина нашел каннабис в июле 2017 года, в то время как защита предоставила справку, что в этот период подозреваемый лежал в больнице, поэтому никак не мог этого сделать. Кроме этого, правоохранители провели обыск в квартире, где проживает подозреваемый без адвоката и владельца жилья, что грубо нарушило права мужчины. Суд не может принимать во внимание доказательства, которые собрали таким путем.

      Судья поставила под сомнение и информацию свидетелей, ведь на допросах они не могли вспомнить, где, при каких обстоятельствах и как подозреваемый предлагал им наркотики. Свидетели, которые якобы регулярно покупали у мужчины каннабис, до обысков не знали, что он страдает шизофренией, что выглядит полным абсурдом, ведь проявления этой болезни видимы для других.

      Проанализировав всю информацию, судья Климашевская пришла к выводу, что у правоохранителей не было объективных доказательств считать, что человек продает людям наркотики, поэтому они фактически создали театр следственных действий, чтобы склонить человека к продаже и завести на него уголовное дело. По ее словам, негласные следственные действия полиция должна использовать для того, чтобы собирать информацию о предполагаемом подозреваемом, а не создавать условия для того, чтобы он совершил преступление.

      Речь идет о человеке, страдающем психическим заболеванием. Но, к большому сожалению, такой факт не сдержал правоохранителей и, как усматривается из показаний свидетелей, именно при их активной настойчивости лицо склонилось к тому, чтобы продать наркотики, то есть, совершило преступление в результате провокации агента милиции, которая была особенно "грязной" в условиях психического состояния лица.

      В результате судья оправдала обвиняемого и отказалась применять к нему принудительное лечение.


      "Честь недели" – судья Ирина Климашевская

      Премию "Честь недели" за детальное изучение доказательств и справедливое решение получает судья Заречного райсуда Сум Ирина Климашевская.

      Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

      Полный выпуск программы "Честь и НеЧесть" смотрите здесь.

      Автор: Ирина Шиба
      Теги: Новости Украины Законодательство Коррупция Судьи Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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      Новости за 13 декабря
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