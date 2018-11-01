Як суддя попри відсутність доказів смерті людини визнала її мертвою

Часто через небажання суддів ретельно перевіряти докази у справі стаються справді неймовірні історії. Історії, де фігурує замок у Франції, автомобіль "Роллс-Ройс" та, нібито, померла людина.

У жовтні Європол затримав у Франції українця Дмитра Малиновського, якого в Україні підозрювали у шахрайстві у великих розмірах. Французів зацікавив чоловік, який придбав замок, старовинний "Ролс-ройс" та картини Сальвадора Далі, при цьому не маючи достатніх законних доходів.

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Виявилося, що чоловіка в Україні давно визнали померлим, а до цього він переховувався від слідства. З заявою про встановлення факту смерті свого чоловіка, звернулась його дружина Алла Малиновська. Пара була одружена з 2005 року. Справу розглядала суддя Приморського райсуду Одеси Юлія Свячена.



Суддя Юлія Свячена

За словами дружини, її чоловік зник, а через два місяці вона отримала коробку з прахом та свідоцтво про смерть чоловіка, видане в окупованому Луганську. На основі факту поховання та свідоцтва сумнівного походження суддя Юлія Свячена задовольнила позов і визнала Малиновського померлим.

Суддю не здивувала відсутність представників РАГСу і те, що дані про смерть не були внесені до реєстру актів цивільного стану. У своєму рішенні вона вказала – дані до Державного реєстру не внесли через те, що свідоцтво видали у непідконтрольному Луганську.

Пізніше в апеляції представник ГПУ вказав – свідоцтво про смерть було видане на ім’я іншої особи. Крім того, в лютому 2016-го року під час обшуку будинку матері Малиновського прокурори вилучили документи та засоби зв’язку для конспіративного спілкування, що й дало зрозуміти, що підозрюваний насправді живий.

Таким чином суддя Юлія Свячена, через неприскіпливість, а можливо й навмисно, допомогла підозрюваному у розшуці видати себе за померлого, покинути Україну та завдати нових збитків іноземним підприємцям на суму понад 12-ть мільйонів євро.

Премію "НЕчесть тижня" за небажання досліджувати докази у справі, що фактично сприяло втечі підозрюваного отримує суддя Приморського райсуду Одеси Юлія Свячена.



"НЕчесть тижня" – суддя Юлія Свячена

Лауреат нашої премії – голова Бахмацького районного суду Чернігівської області Павло Пархоменко відзначився прямо протилежним підходом до вивчення доказів у справах, які розглядає. Суддя у своїй роботі часто розглядає справи, де сторонами є неповнолітні. У таких делікатних питаннях суддя намагається враховувати найкращі інтереси дітей та особливо прискіпливо ставиться до вивчення обставин справи.

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В одній із справ Павло Пархоменко розглядав позов жінки про позбавлення батьківських прав екс-чоловіка. Згідно із матеріалами суду колишня дружина заявляла, що батько не бере участі у вихованні дитини, не цікавиться її життям та здоров’ям, не сплачує аліменти. Тож суд має всі підстави, аби позбавити цю людину права називатися батьком.

Однак суддя Пархоменко у справі звернув увагу на те, що не бачить жодних переваг для дитини у випадку задоволення позову. Простіше кажучи, дочці жодним чином не стане краще від того, що вона втратить батька.

Окрім того, за словами служителя Феміди, батько дитини після перерви почав платити аліменти. А довідки зі школи та міськради, які начебто підтверджують відсутність батька у житті дитини, є поверховими та містять лише загальні фрази. Тож ретельно перевіривши всі докази, суддя відмовив у задоволенні позову і фактично залишив батька для дитини.

В іншому позові неповнолітню дівчину звинувачували у крадіжці косметики на суму 1500 гривень. Вирішуючи справу, Павло Пархоменко з’ясував обставини в сім‘ї, школі та стосунки дівчини з друзями. Зважаючи на те, що підозрювана повністю визнала свою вину, вчинала злочин вперше та добре навчається у школі, суддя визнав, що притягувати її до відповідальності, аби покарати, немає сенсу.

На думку служителя Феміди, для уникнення повторних злочинів доцільніше більше приділяти уваги до неї вчителям у школі та батькам вдома. Таким чином дівчина швидше виправиться, аніж у випадку засудження. А тому у своєму рішенні не лише звільнив неповнолітню від відповідальності, а й подбав про те, щоб педагоги та служба у справах дітей приділила уваги її навчанню та сприяли розвитку.

Премію "Честя тижня" за уважне дослідження доказів та забезпечення найкращих інтересів неповнолітніх при розгляді справ, отримує суддя Бахмацького райсуду Чернігівської області Павло Пархоменко.



"Честь тижня" – суддя Павло Пархоменко

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.

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