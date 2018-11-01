Как судья, несмотря на отсутствие доказательств смерти человека признала его умершим

Часто из-за нежелания судей тщательно проверять доказательства по делу происходят действительно невероятные истории. Истории, где фигурирует замок во Франции, автомобиль "Роллс-Ройс" и, якобы, умерший человек.

В октябре Европол задержал во Франции украинца Дмитрия Малиновского, которого в Украине подозревали в мошенничестве в крупных размерах. Французов заинтересовал мужчина, который приобрел замок, старинный "Роллс-ройс" и картины Сальвадора дали, при этом не имея достаточных законных доходов.

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Оказалось, что мужчину в Украине давно признали умершим, а до этого он скрывался от следствия. С заявлением об установлении факта смерти своего мужа обратилась его жена Алла Малиновская. Пара была замужем с 2005 года. Дело рассматривала судья Приморского райсуда Одессы Юлия Свячена.



Судья Юлия Свячена

По словам жены, ее муж исчез, а через два месяца она получила коробку с прахом и свидетельство о смерти супруга, выданное в оккупированном Луганске. На основе факта захоронения и свидетельства сомнительного происхождения судья Юлия Свячена удовлетворила иск и признала Малиновского умершим.

Судью не удивило отсутствие представителей Загса и то, что данные о смерти не были внесены в реестр актов гражданского состояния. В своем решении она указала – данные в Государственный реестр не внесли из-за того, что свидетельство выдали в неподконтрольном Луганске.

Позже в апелляции представитель ГПУ указал – свидетельство о смерти было выдано на имя другого лица. Кроме того, в феврале 2016-го года во время обыска дома матери Малиновского прокуроры изъяли документы и средства связи для конспиративного общения, что и дало понять, что подозреваемый на самом деле жив.

Таким образом, судья Юлия Свячена, из-за невнимательности, а возможно и намеренно, помогла подозреваемому в розыске выдать себя за умершего, покинуть Украину и нанести новые убытки иностранным предпринимателям на сумму более 12 миллионов евро.

Премию "НЕчесть недели" за нежелание исследовать доказательства по делу, что фактически способствовало бегству подозреваемого получает судья Приморского райсуда Одессы Юлия Свячена.



"НЕчесть недели" – судья Юлия Свячена

Лауреат нашей премии – глава Бахмачского районного суда Черниговской области Павел Пархоменко отличился прямо противоположным подходом к изучению доказательств по делам, которые рассматривает. Судья в своей работе часто рассматривает дела, где сторонами являются несовершеннолетние. В таких деликатных вопросах судья пытается учитывать наилучшие интересы детей и особенно придирчиво относится к изучению обстоятельств дела.

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В одном из дел Павел Пархоменко рассматривал иск женщины о лишении родительских прав экс-супруга. Согласно материалам суда бывшая жена заявляла, что отец не участвует в воспитании ребенка, не интересуется ее жизнью и здоровьем, не платит алименты. Поэтому суд имеет все основания, чтобы лишить этого человека права называться отцом.

Однако судья Пархоменко по делу обратил внимание на то, что не видит никаких преимуществ для ребенка в случае удовлетворения иска. Проще говоря, дочери никоим образом не станет лучше от того, что она потеряет отца.

Кроме того, по словам служителя Фемиды, отец ребенка после перерыва начал платить алименты. А справки из школы и горсовета, которые якобы подтверждают отсутствие отца в жизни ребенка, являются поверхностными и содержат лишь общие фразы. Поэтому тщательно проверив все доказательства, судья отказал в удовлетворении иска и фактически оставил отца для ребенка.

В другом иске несовершеннолетнюю девушку обвиняли в краже косметики на сумму 1500 гривен. Решая дело, Павел Пархоменко выяснил обстоятельства в семье, школе и отношения девушки с друзьями. Несмотря на то, что подозреваемая полностью признала свою вину, совершила преступление впервые и хорошо учится в школе, судья признал, что привлекать ее к ответственности, чтобы наказать, нет смысла.

По мнению служителя Фемиды, для избежания повторных преступлений целесообразнее больше уделять внимания к ней учителям в школе и родителям дома. Таким образом девушка быстрее исправится, чем в случае осуждения. А потому в своем решении не только освободил несовершеннолетнюю от ответственности, но и позаботился о том, чтобы педагоги и служба по делам детей уделила внимание ее обучению и способствовали развитию.

Премию "Честь недели" за внимательное исследование доказательств и обеспечение наилучших интересов несовершеннолетних при рассмотрении дел, получает судья Бахмачского райсуда Черниговской области Павел Пархоменко.



"Честь недели" – судья Павел Пархоменко

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

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