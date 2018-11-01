Кто "крышует" скандальных судей Януковича от люстрации: хитрые схемы

О люстрацию судей Украины в программе "Честь и НЕчесть" с Алексой Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказал гость студии – адвокат общественной организации "Автомайдан" Роман Маселко. Кто хитро "крышует" судей Януковиче от люстраций

– Люстрация – это вынужденный ход государства, суть которого заключается в том, что определенная категория людей опасна для страны. В европейской практике произведено такое понятие как "способность демократии, способной себя защитить". Концепция заключается в том, что демократия, которая является уязвимой к недемократическим определенныи методам воздействия на государство, должна иметь определенные механизмы, чтобы защищать себя. То есть нужно просто поставить блок для людей, которые являются опасными для государства.

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– После Майдана было сказано, что опасными для государства являются деятели коммунистического прошлого, а также тогдашнего режима Януковича. В Украине единственное, что частично удалось, то воплотить первый уровень люстрации, то есть уволить людей, занимающих определенные должности в Высшем совете правосудия или Высшей квалификационной комиссии. Сегодня небольшая часть, но уволены такие одиозные судьи как Татьков, Отрош, Кобылянский, Самсин, но другая часть, к примеру, Марцинкевич является не уволенной, а поэтому они спокойно ушли в отставку. А уверенности, что они не вернутся, нет, ведь эти судьи не в реестре люстрованих лиц, а потому могут где-то два года пересидеть в условном "кадровом резерве" и вернуться.

– Человек, который должен быть люстрован, но очень сильно влияет на судоустройство у нас в стране – это Зиновий Холоднюк, который является председателем ГСА (Государственная судебная администрация). Это орган, который обеспечивает деятельность абсолютно всех судов, более того, Холоднюк назначает двух членов Высшей квалификационной комиссии.

Был вывод, что Зиновий Холоднюк подлежит люстрации, но для того, чтобы его люстрировать нужно было решение Совета судей Украины. Этот совет собрался и тайным голосованием решил, что Холоднюка не надо люстрировать. Что интересно, они очень хитро сделали – один голос был "за" люстрации, а все остальные – против.

– Судов Майдана, это около 300 человек, планировали точно отстранить от должности и не допускать дальше. Там были четкие критерии по этому поводу. То есть, если судья осуждал лицо, а потом это лицо на основании специального закона "О недопущении преследования за участие в акциях массовых протестов" было освобождено от ответственности, то такой судья автоматически должен быть люстрован.

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