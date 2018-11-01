23:31
1 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, сьогодні
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, сьогодні
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, 31 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Програми Честь і НЕчесть
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Хто "кришує" скандальних суддів часів Януковича від люстрації: хитрі схеми

      Честь і НЕчесть 16 Читать новость на русском

      Про люстрацію суддів України у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайло Жернаков розповів гість студії – адвокат громадської організації "Автомайдан" Роман Маселко.

      – Люстрація – це вимушений хід держави, суть якої полягає в тому, що певна категорія людей є небезпечною для країни. В європейській практиці вироблено таке поняття як "спроможність демократії, яка спроможна себе захистити". Концепція полягає в тому, що демократія, яка є вразливою до не демократичних певних методів впливу на державу, повинна мати певні механізми, аби захищати себе. Тобто потрібно просто поставити блок для людей, які є небезпечними для держави.

      Читайте також: НАБУ і нечесні судді: про неправомірну вигоду і незаконне збагачення

      – Після Майдану було сказано, що небезпечними для держави є діячі комуністичного минулого, а також тодішнього режиму Януковича. В Україні єдине, що частково вдалося, то втілити перший рівень люстрації, тобто звільнити людей, які обіймали певні посади в Вищій раді правосуддя або Вищій кваліфікаційній комісії. На сьогодні невелика частина, але звільнені такі одіозні судді як Татьков, Отрош, Кобилянський, Самсін, але інша частина, до прикладу, Марцинкевич, є не звільненими, а тому вони спокійно пішли собі у відставку. А впевненості, що вони не повернуться, немає, адже ці судді не є в реєстрі люстрованих осіб, а тому можуть десь два роки пересидіти в умовному "кадровому резерві" і повернутися. 

      – Людина, яка має бути люстрованою, але дуже сильно впливає на судоустрій у нас в країні – це Зиновій Холоднюк, який є головою ДСА (Державна судова адміністрація). Це орган, який забезпечує діяльність абсолютно всіх судів, ба більше, Холоднюк призначає двох членів Вищої кваліфікаційної комісії. 

      Був висновок, що Зиновій Холоднюк підлягає люстрації, але для того, аби його люструвати потрібне було рішення Ради суддів України. Ця рада зібралась і таємним голосуванням вирішила, що Холоднюка не треба люструвати. Що цікаво, вони дуже хитро зробили – один голос був "за" люстрацію, а всі інші – проти.

      – Судів Майдану, це близько 300 людей, планували точно відсторонити від посади та не допускати далі. Там були чіткі критерії щодо цього. Тобто, якщо суддя засуджував особу, а потім ця особа на підставі спеціального закону "Про недопущення переслідувань за участь в акціях масових протестів" була звільнена від відповідальності, то такий суддя автоматично мав бути люстрований.

      Більше – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Судді Корупція Честь і НЕчесть Віктор Янукович Люстрація
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як суддя попри відсутність доказів смерті людини визнала її мертвою
      сьогодні , 23:30 Як суддя попри відсутність доказів смерті людини визнала її мертвою
      Головні новини 1 листопада: російські санкції, візит Меркель і прорив у справі Мазура
      сьогодні , 22:33 Головні новини 1 листопада: російські санкції, візит Меркель і прорив у справі Мазура
      Злочин століття: хто вкрав коштовності з ЦУМу в Донецьку?
      сьогодні , 22:00 Злочин століття: хто вкрав коштовності з ЦУМу в Донецьку?
      Олексій Чибісов
      Найкращі ігри жовтня 2018: огляд Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4
      сьогодні , 21:02 Найкращі ігри жовтня 2018: огляд Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4
      Анастасія Можаровська
      Донбас, економіка та мінські угоди: головні тези зустрічі Меркель і Порошенка
      сьогодні , 20:31 Донбас, економіка та мінські угоди: головні тези зустрічі Меркель і Порошенка
      Олександра Кравчук
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук