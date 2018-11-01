Хто "кришує" скандальних суддів часів Януковича від люстрації: хитрі схеми

Про люстрацію суддів України у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайло Жернаков розповів гість студії – адвокат громадської організації "Автомайдан" Роман Маселко.

– Люстрація – це вимушений хід держави, суть якої полягає в тому, що певна категорія людей є небезпечною для країни. В європейській практиці вироблено таке поняття як "спроможність демократії, яка спроможна себе захистити". Концепція полягає в тому, що демократія, яка є вразливою до не демократичних певних методів впливу на державу, повинна мати певні механізми, аби захищати себе. Тобто потрібно просто поставити блок для людей, які є небезпечними для держави.

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– Після Майдану було сказано, що небезпечними для держави є діячі комуністичного минулого, а також тодішнього режиму Януковича. В Україні єдине, що частково вдалося, то втілити перший рівень люстрації, тобто звільнити людей, які обіймали певні посади в Вищій раді правосуддя або Вищій кваліфікаційній комісії. На сьогодні невелика частина, але звільнені такі одіозні судді як Татьков, Отрош, Кобилянський, Самсін, але інша частина, до прикладу, Марцинкевич, є не звільненими, а тому вони спокійно пішли собі у відставку. А впевненості, що вони не повернуться, немає, адже ці судді не є в реєстрі люстрованих осіб, а тому можуть десь два роки пересидіти в умовному "кадровому резерві" і повернутися.

– Людина, яка має бути люстрованою, але дуже сильно впливає на судоустрій у нас в країні – це Зиновій Холоднюк, який є головою ДСА (Державна судова адміністрація). Це орган, який забезпечує діяльність абсолютно всіх судів, ба більше, Холоднюк призначає двох членів Вищої кваліфікаційної комісії.

Був висновок, що Зиновій Холоднюк підлягає люстрації, але для того, аби його люструвати потрібне було рішення Ради суддів України. Ця рада зібралась і таємним голосуванням вирішила, що Холоднюка не треба люструвати. Що цікаво, вони дуже хитро зробили – один голос був "за" люстрацію, а всі інші – проти.

– Судів Майдану, це близько 300 людей, планували точно відсторонити від посади та не допускати далі. Там були чіткі критерії щодо цього. Тобто, якщо суддя засуджував особу, а потім ця особа на підставі спеціального закону "Про недопущення переслідувань за участь в акціях масових протестів" була звільнена від відповідальності, то такий суддя автоматично мав бути люстрований.

Більше – дивіться у програмі.