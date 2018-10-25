НАБУ і нечесні судді: про неправомірну вигоду і незаконне збагачення

Про найгучніші затримання суддів та інші резонансні справи НАБУ у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповів гість студії – голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

– Не всі судді однакові. Так, без рішення одного судді неможливо затримати іншого. Але судді частіше виносять саме законні рішення. Погана тенденція в тому, що іноді суддя, який виніс законне рішення, отримує для себе негативні наслідки.

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– Ми маємо дві основні категорії справ. Перша – це одержання неправомірної вигоди. А друга – це справи, які стосуються електронного декларування. Головно мова йде про незаконне збагачення, внесення до декларацій завідомо недостовірних даних. На жаль, станом на сьогодні вироків у цій категорії справ немає, і це ускладнює реалізацію зазначеного інституту. Хотілося би бачити судовий прецедент, бо справи до суду – направляються. До слова, відповідальність за брехню у декларації більша, ніж за незаконне збагачення.

– Чинне законодавство, яке стосується проблеми незаконного збагачення, "шкодить" тим, хто прийшов до влади після Майдану. Тому що той, хто збагатився до березня 2015 року – не підпадає під дію відповідних законів, адже вони не мають зворотної дії. Однак, існування закону ускладнює створення корупційних схем, адже чиновник ще перед вступом у повноваження публікує декларацію, яку побачать і журналісти, і правоохоронні органи. Тож так само побачать брехню чи незаконне збагачення.

– Ідея створення Антикорупційного суду якраз в тому, щоб судді мали не 500 чи 600 справ, а п'ять або шість – відповідного масштабу.

Більше – дивіться у програмі.