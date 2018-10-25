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      НАБУ и нечестные судьи: о неправомерной выгоде и незаконном обогащении

      Честь и НЕчесть 58 Читати новину українською

      О самых громких задержаниях судей и другие резонансные дела НАБУ в программе "Честь и Нечесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказал гость студии – председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

      – Не все судьи одинаковы. Так, без решения одного судьи невозможно задержать другого. Но судьи чаще выносят именно законные решения. Плохая тенденция в том, что иногда судья, который вынес законное решение, получает для себя негативные последствия.

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      – Мы имеем две основные категории дел. Первая – это получение неправомерной выгоды. А вторая – это дела, касающиеся электронного декларирования. В основном речь идет о незаконном обогащении, внесенных в декларацию заведомо недостоверных данных. К сожалению, на сегодняшний день приговоров в этой категории дел нет, и это осложняет реализацию указанного института. Хотелось бы видеть судебный прецедент, ибо дела в суд – направляются. К слову, ответственность за ложь в декларации большая, чем за незаконное обогащение.

      – Действующее законодательство, касающееся проблемы незаконного обогащения, "вредит" тем, кто пришел к власти после Майдана. Потому что тот, кто обогатился до марта 2015 года – не подпадает под действие соответствующих законов, ведь они не имеют обратного действия. Однако, существование закона затрудняет создание коррупционных схем, ведь чиновник еще перед вступлением в полномочия публикует декларацию, которую увидят и журналисты, и правоохранительные органы. Поэтому так же увидят ложь или незаконное обогащение.

      – Идея создания Антикоррупционного суда как раз в том, чтобы судьи имели не 500 или 600 дел, а пять или шесть – соответствующего масштаба.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Коррупция Деньги е-декларирование Антикоррупционный суд НАБУ Артем Сытник Судьи Честь и НЕчесть
      Источник: 24 канал
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