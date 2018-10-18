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      Бьют тревогу: почему украинские судьи хотят закрыть е-декларирование

      Честь и НЕчесть 238 Читати новину українською

      О дерзких нападениях и ограблениях жилищ судей в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказал гость студии – председатель Общественного люстрационного комитета Александра Дрик.

      – На сайте НАПК, где обнародуются декларации всех должностных лиц, нет адресов. То есть, мы как пользователи этого реестра не можем увидеть точного места расположения недвижимости, которая принадлежит конкретному должностному лицу. Такую информацию может увидеть только работники НАПК. Ранее эту информацию могли видеть сотрудники НАБУ, которые имели доступ к реестру, но сейчас даже для них информация является закрытой.

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      – То, что журналисты могли делать расследования и раньше находить их (судей – 24 канал) жилье, ни для кого не будет новостью. В этом случае нет никаких оснований говорить, что источника этой информации нет. Также грабят то жилье, которого нет в декларации. И судьи это тоже "списывают" на декларации, что является абсурдом.

      – Законопроектов, которые предлагали закрыть часть деклараций, и эта часть как раз касалась правоохранительной деятельности, было много. В прошлом году это был законопроект, который готовился и предлагался заместителем генерального прокурора Матиосом. Тогда его очень публично раскритиковали, а потому он так и не продвинулся в парламенте. Сейчас появляется много инициатив от различных народных депутатов, которые пытаются проталкивать.

      – По моему мнению, это (что судьи хотят закрыть декларирование – 24 канал) связано с тем, что в начале этого года НАБУ передало в суд первые, кажется, пять дел и среди них четыре это как раз судей.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины е-декларирование Судьи Коррупция Деньги Честь и НЕчесть
      Источник: 24 канал
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      Новости за 18 октября
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