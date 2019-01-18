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      Какие судьи стали лучшими в 2018 году: мнение людей

      Честь и НЕчесть 21 Читати новину українською

      2019 год начнем из приятных новостей. Мы запустили интернет-голосование, в котором попросили определить, кто же из судей, о которых мы говорили в 2018 году, больше всего достоин премии “Честь недели”.

      Мы хотели отметить тех служителей Фемиды, которые радовали нас своими поступками и демонстрировали независимость в принятии судейских решений, публично призывали решить проблемы в судебной системе и доступно объясняли свои решения.

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      Третье место в нашем топ-списке заняла судья Печерского райсуда Киева Лариса Цокол. В 2018 году служительницу Фемиды отстранили от должности после того, как на нее буквально начали "сыпаться" жалобы в Высший совет правосудия.

      судді Лариса Цокол Саакашвілі
      Лариса Цокол

      Рассмотрение жалоб на судей в Высшем совете правосудия – это дело привычное. Нетипичным оно становится тогда, когда этих жалоб на судью появляется несколько за очень короткий срок – так произошло и с судьей Цокол. За несколько недель в совет попало сразу три жалобы на ее работу. Причем некоторым из решений, в отношении которых жаловались, было уже несколько лет.

      Сама же Цокол за время своей работы постановила немало решений в отношении госслужащих – в 2015 году она обязала прокуратуру начать расследование о вмешательстве в работу судей Алексея Филатова. Того самого, который в Администрации Президента отвечает за ход судебной реформы. Также служительница Фемиды отказалась арестовывать экс-главу Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.

      Его политисилу ГПУ обвиняет в российском финансировании. По данным ГПУ, команда Саакашвили получила 500 тысяч долларов от России. Показания против экс-губернатора Одессы Цокол, несмотря на значительное политическое давление, назвала неубедительными, и отказалась давать разрешение на арест.

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      Поэтому третье место в голосовании за "ЧЕСТЬ ГОДА" получает судья Печерского райсуда Киева Лариса Цокол.

      Второе место в нашем голосовании заняла служительница Фемиды, которая стала известна всей стране благодаря своей принципиальности и борьбе с коррупцией. Судья Октябрьского районного суда Полтавы Лариса Гольник.

      В конце года президент Петр Порошенко все-таки назначил ее на должность бессрочно – это после семи месяцев ожидания. Из-за того, что гарант Конституции сознательно или нет тянул с назначением, Гольник подала на него в суд за бездействие. Так как, по ее словам, в таком положении, когда срок твоих полномочий уже вышел, а бессрочно тебя еще не назначили, оказываются многие судьи. Все они вынуждены быть в "подвешенном состоянии", хотя этого быть не должно.

      Гольник судді Антикорупційни суд
      Лариса Гольник

      Премию "ЧЕСТЬ.НЕДЕЛИ" судья получила за неуступчивость главе своего же суда Александру Струкову. В 2014 году Лариса Гольник отказалась от взятки за "правильное" решение в деле против мэра Полтавы Александра Мамая. Тот злоупотреблял служебным положением в пользу своей падчерицы.

      За это судья Гольник получила давление со стороны председателя своего суда. Вмешательства и невыносимые условия труда, обвинения в несуществующих нарушениях, публичные унижения и даже рукоприкладство — так вел себя с ней глава Октябрьского суда Полтавы Александр Струков.

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      Кроме этого, Лариса Гольник получила выговор от Высшего совета правосудия по жалобе Струкова. И это решение не дало ей принять участие в конкурсе в Антикоррупционный суд. Служительница Фемиды заявила, что будет обжаловать такое решение.

      Следовательно серебро в номинации "ЧЕСТЬ ГОДА" получает судья Октябрьского райсуда Полтавы Лариса Гольник.

      Золото получил судья, который часто рассматривает дела несовершеннолетних – глава Бахмачского райсуда Черниговской области Павел Пархоменко.

      В прошлом году судья поразил нас тем, насколько придирчиво изучает доказательства по делам в отношении детей и старается сделать так, чтобы обеспечить их наилучшие интересы.

      пархоменко суддя суді Україна
      Павел Пархоменко

      В одном из дел, которые рассматривал Павел Пархоменко, он позаботился о том, чтобы ребенок не остался без отца. Согласно материалам дела мать ребенка заявляла, что ее бывший муж не участвует в воспитании ребенка, не интересуется ее жизнью и здоровьем, не платит алименты. Поэтому подала иск о лишении родительских прав экс-супруга.

      Однако судья Пархоменко в деле обратил внимание на то, что не видит никаких преимуществ для ребенка в случае удовлетворения иска. Проще говоря, дочери никоим образом не станет лучше от того, что она потеряет отца.

      В другом иске несовершеннолетнюю девушку обвиняли в краже косметики на сумму 1500 гривен. Решая дело, Павел Пархоменко выяснил обстоятельства в семье, школе и отношенихя девушки с друзьями. Несмотря на то, что подозреваемая полностью признала свою вину, совершила преступление впервые и хорошо учится в школе, судья признал, что привлекать ее к ответственности, чтобы наказать, нет смысла.

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      По мнению Пархоменко, если учителя в школе и родители дома будут уделять ей больше времени, то девушка скорее исправится, чем в случае осуждения.

      Поэтому золотой призер премии "ЧЕСТЬ ГОДА" – это глава Бахмачского райсуда Черниговской области Павел Пархоменко.

      Надеюсь, что поступки наших сегодняшних победителей будут мотивировать других служителей Фемиды перейти на сторону добра.

      Полный выпуск программы "Честь и НЕЧесть" смотрите здесь.

      Автор: Ирина Шиба
      Теги: Видеоблоги Новости Украины Высший совет правосудия Михаил Саакашвили Честь и НЕчесть Судьи
      Источник: 24 канал
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