Какие судьи стали лучшими в 2018 году: мнение людей

2019 год начнем из приятных новостей. Мы запустили интернет-голосование, в котором попросили определить, кто же из судей, о которых мы говорили в 2018 году, больше всего достоин премии “Честь недели”.

Мы хотели отметить тех служителей Фемиды, которые радовали нас своими поступками и демонстрировали независимость в принятии судейских решений, публично призывали решить проблемы в судебной системе и доступно объясняли свои решения.

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Третье место в нашем топ-списке заняла судья Печерского райсуда Киева Лариса Цокол. В 2018 году служительницу Фемиды отстранили от должности после того, как на нее буквально начали "сыпаться" жалобы в Высший совет правосудия.



Лариса Цокол

Рассмотрение жалоб на судей в Высшем совете правосудия – это дело привычное. Нетипичным оно становится тогда, когда этих жалоб на судью появляется несколько за очень короткий срок – так произошло и с судьей Цокол. За несколько недель в совет попало сразу три жалобы на ее работу. Причем некоторым из решений, в отношении которых жаловались, было уже несколько лет.

Сама же Цокол за время своей работы постановила немало решений в отношении госслужащих – в 2015 году она обязала прокуратуру начать расследование о вмешательстве в работу судей Алексея Филатова. Того самого, который в Администрации Президента отвечает за ход судебной реформы. Также служительница Фемиды отказалась арестовывать экс-главу Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.

Его политисилу ГПУ обвиняет в российском финансировании. По данным ГПУ, команда Саакашвили получила 500 тысяч долларов от России. Показания против экс-губернатора Одессы Цокол, несмотря на значительное политическое давление, назвала неубедительными, и отказалась давать разрешение на арест.

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Поэтому третье место в голосовании за "ЧЕСТЬ ГОДА" получает судья Печерского райсуда Киева Лариса Цокол.

Второе место в нашем голосовании заняла служительница Фемиды, которая стала известна всей стране благодаря своей принципиальности и борьбе с коррупцией. Судья Октябрьского районного суда Полтавы Лариса Гольник.

В конце года президент Петр Порошенко все-таки назначил ее на должность бессрочно – это после семи месяцев ожидания. Из-за того, что гарант Конституции сознательно или нет тянул с назначением, Гольник подала на него в суд за бездействие. Так как, по ее словам, в таком положении, когда срок твоих полномочий уже вышел, а бессрочно тебя еще не назначили, оказываются многие судьи. Все они вынуждены быть в "подвешенном состоянии", хотя этого быть не должно.



Лариса Гольник

Премию "ЧЕСТЬ.НЕДЕЛИ" судья получила за неуступчивость главе своего же суда Александру Струкову. В 2014 году Лариса Гольник отказалась от взятки за "правильное" решение в деле против мэра Полтавы Александра Мамая. Тот злоупотреблял служебным положением в пользу своей падчерицы.

За это судья Гольник получила давление со стороны председателя своего суда. Вмешательства и невыносимые условия труда, обвинения в несуществующих нарушениях, публичные унижения и даже рукоприкладство — так вел себя с ней глава Октябрьского суда Полтавы Александр Струков.

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Кроме этого, Лариса Гольник получила выговор от Высшего совета правосудия по жалобе Струкова. И это решение не дало ей принять участие в конкурсе в Антикоррупционный суд. Служительница Фемиды заявила, что будет обжаловать такое решение.

Следовательно серебро в номинации "ЧЕСТЬ ГОДА" получает судья Октябрьского райсуда Полтавы Лариса Гольник.

Золото получил судья, который часто рассматривает дела несовершеннолетних – глава Бахмачского райсуда Черниговской области Павел Пархоменко.

В прошлом году судья поразил нас тем, насколько придирчиво изучает доказательства по делам в отношении детей и старается сделать так, чтобы обеспечить их наилучшие интересы.



Павел Пархоменко

В одном из дел, которые рассматривал Павел Пархоменко, он позаботился о том, чтобы ребенок не остался без отца. Согласно материалам дела мать ребенка заявляла, что ее бывший муж не участвует в воспитании ребенка, не интересуется ее жизнью и здоровьем, не платит алименты. Поэтому подала иск о лишении родительских прав экс-супруга.

Однако судья Пархоменко в деле обратил внимание на то, что не видит никаких преимуществ для ребенка в случае удовлетворения иска. Проще говоря, дочери никоим образом не станет лучше от того, что она потеряет отца.

В другом иске несовершеннолетнюю девушку обвиняли в краже косметики на сумму 1500 гривен. Решая дело, Павел Пархоменко выяснил обстоятельства в семье, школе и отношенихя девушки с друзьями. Несмотря на то, что подозреваемая полностью признала свою вину, совершила преступление впервые и хорошо учится в школе, судья признал, что привлекать ее к ответственности, чтобы наказать, нет смысла.

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По мнению Пархоменко, если учителя в школе и родители дома будут уделять ей больше времени, то девушка скорее исправится, чем в случае осуждения.

Поэтому золотой призер премии "ЧЕСТЬ ГОДА" – это глава Бахмачского райсуда Черниговской области Павел Пархоменко.

Надеюсь, что поступки наших сегодняшних победителей будут мотивировать других служителей Фемиды перейти на сторону добра.

Полный выпуск программы "Честь и НЕЧесть" смотрите здесь.