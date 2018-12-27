Дело Насирова: одни судьи восстанавливают на должностях чиновников, другие – защищают свидетелей

Сегодня "Честь и Не.Честь недели" буквально объединяет один и тот же чиновник. Это экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. Потому что именно по нему судьи принимали решения, о которых мы будем говорить дальше. В одном случае Насирова фактически восстановили в должности. В другом – признали абсурдность его претензий к свидетелю по уголовному делу, в котором он фигурирует.

По версии следствия, Роман Насиров в 2015 и 2016 годах принял ряд незаконных решений, которыми разрешил отсрочить свыше двух миллиардов гривен платежей за пользование недрами для компаний, вовлеченных в так называемую "газовую схему" нардепа Александра Онищенко.

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Однако, увольнение Насирова никоим образом не было связано с уголовным делом, в котором он фигурирует. Кабинет министров принял решение уволить его за двойное гражданство, что является нарушением закона о государственной службе.

Увольнение Насирова не было связано с уголовным делом, в котором он фигурирует

Несколько недель назад коллегия судей Окружного админсуда города Киева признала такое решение Кабмина незаконным. Председательствующая судья Наталья Клименчук объяснила журналистам: суд установил, что Кабмин не доказал, будто у Насирова было двойное гражданство. Хотя правительство и предоставило адресованное министру финансов Украины письмо посольства Великобритании, в котором, в частности, говорится о британском паспорте Насирова – это письмо не было подписано уполномоченный послом.

То есть суд не отрицает, что ответ действительно предоставило посольство Британии, однако из-за отсутствия подписи посла не может принять этот довод во внимание. С таким же успехом можно говорить, что судебное решение не действует, поскольку его не подписал председатель суда, который это делать не должен. Кроме этого, суд удовлетворил иск Насирова и в том, что правительство нарушило процедуру увольнения. По мнению защитников Насирова, представление на увольнение должен сделать премьер, а не министр Александр Данилюк.

Мы не исключаем, что процедура увольнения чиновника могла быть нарушена. Но суд, рассматривая данное дело, должен был понимать, как подорвет доверие к суду и власти возобновление фигуранта коррупционных дел Насирова руководителем фискальной службы. А потому судьи должны были бы надежно обосновать такое решение и доступно объяснить свою мотивацию.

"Не.Честь недели" – судья Сергей Каракашьян, Наталья Клименчук и Юлия Шрамко

Поэтому премию "Не.Честь недели" за решение, которое подрывает доверие к судебной власти – получает тройка судей Окружного админсуда Киева: Сергей Каракашьян, Наталья Клименчук и Юлия Шрамко, которые фактически восстановили в должности одиозного чиновника, обвиняемого в коррупции.

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Лауреатка на премию "Честь недели" тоже рассматривала иск Насирова, однако смогла взвесить все обстоятельства и вынести более объективное и понятное решение, чем ее коллеги. Это судья Шевченковского районного суда Киева Ирина Макаренко. Судья рассматривала иск, в котором Насиров требовал признать действия свидетеля по уголовному делу, в котором он фигурирует, незаконными. А также взыскать с него один миллион гривен морального ущерба.

Речь шла о кардиологе Максиме Соколове, который работает в Институте кардиологии имени академика Стражеско. НАБУ обращалось в его институт с просьбой провести обследование состояния здоровья Насирова. Позже, как председатель комиссии, он давал показания в суде по делу чиновника. Экс-руководитель ГФС подал в суд за то, что информацию о здоровье озвучили без его разрешения. Кроме того, адвокаты Насирова подали заявление в полицию, чтобы она возбудила уголовное дело.

Когда НАБУ задерживали Насирова, то очень долго не могли попасть в больницу, ведь сотрудники "Феофании" оказывали им сопротивление.

Видео о деле Романа Насирова:

Впоследствии его все-таки удалось доставить в суд для избрания меры пресечения, однако из-за якобы плохого состояния здоровья судебное разбирательство затянулось. Суд все же арестовал Романа Насирова, но с правом залога в 100 миллионов гривен, хотя обвинение просило о двух миллиардах.

Не последнюю роль в этом играет врач, который предоставил объективную информацию о его состоянии здоровья, поэтому дело Романа Насирова смогли рассматривать в суде. Сейчас экс-чиновник хочет фактически наказать врача, который озвучил информацию о его здоровье, хотя это было необходимо для хода судебного дела.



"Честь тижня" – суддя Шевченківського районного суду Києва Ірина Макаренко

В результате судья взвесила все за и против и отказала в иске Насирову полностью. Поэтому премию "Честь недели" за объективную позицию и защиту свидетелей обвинения получает судья Шевченковского райсуда Ирина Макаренко.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

Полный выпуск программы "Честь и НЕЧесть" смотрите здесь.