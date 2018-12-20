21:24
20 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, 19 декабря
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, 19 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Как суд помог фигуранту янтарного дела Розенблату защититься от НАБУ

      14 Читати новину українською

      Сразу спойлер – премии "Чести недели" сегодня не будет. Мы просто не смогли выбрать достойного судью из двух судейских решений, которые неприятно поразили общественность на прошлой неделе. К сожалению в обоих случаях судьи ограничили свободу слова в Украине.

      На прошлой неделе Печерский районный суд Киева полностью удовлетворил иск экс-нардепа "Народного фронта" Николая Мартыненко.

      Читайте также: Как судья с поддержкой полиции вынесла приговор по придуманному закону

      Бывший депутат требовал удалить сведения о нем с сайта общественной организации "Центр противодействия коррупции". На этом сайте организация размещает биографические сведения о публичных деятелях: политиках, работниках прокуратуры, судьях. Дело в том, что на сайте содержались и информация об уголовном производстве, в котором фигурирует Мартыненко.

      По материалам следствия, Государственные предприятия закупали сырье по завышенным ценам. А маржа поступала на счета фирм, подконтрольных Мариненко. В иске адвокаты Мартыненко отметили, что такая информация на сайте порочит его деловую репутацию и позорит перед партнерами. Поэтому просили суд ее удалить.

      Судья Вита Бортницкая не только обязала организацию удалить все сведения о Мартыненко на сайте, но и запретила публиковать какие-либо данные об уголовном производстве, пока не будет обнародован обвинительный приговор. Независимо от того, новые ли это показания по делу или просто новость о назначении очередного судебного заседания, "Центр противодействия коррупции" не может ничего публиковать и распространять.

      Интересно, что информация о связи Мартыненко с оффшорными фирмами впервые появилась не на сайте Центра противодействия коррупции. До этого она фигурировала в новостях, постановлениях и на судебных заседаниях, в его собственных комментариях журналистам, – то есть обвинять организацию в том, что она предала огласке засекреченную информацию и тем самым нанесла ущерб репутации, экс-нардеп не имел права.

      Европейский суд по правам человека в своих решениях неоднократно подчеркивал, что политики, выбирая свою профессию, должны быть готовы к суровой критике и пристальному надзору со стороны общественности. Это тот груз, который они должны принять в демократическом обществе.

      Премию "НЕчесть недели" за запрет публикаций сведений уголовного дела Мартыненко получает судья Печерского районного суда Вита Бортницкая.


      "Не.Честь недели" – судья Печерского районного суда Вита Бортницкая

      Похожим судебным решением на той неделе отметился и Окружной административный суд Киева. Он удовлетворил иск нардепа Борислава Розенблата. Того самого, который фигурировал в "янтарном" деле. К слову, несколько месяцев назад этот же суд уже помог ему в другом деле – он признал негласные следственные действия, с помощью которых нардепа разоблачило НАБУ, незаконными.

      Теперь же суд признал, что директор НАБУ Артем Сытник и нардеп Сергей Лещенко, незаконно распространили информацию об экс-руководителе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.

      В 2016 году Сергей Лещенко опубликовал ряд документов так называемой "черной бухгалтерии" "Партии регионов". А НАБУ, в частности Артем Сытник, подтвердили правдивость этих документов. Там фигурировал и американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который из-за утечки этой информации был вынужден уйти из поста главы предвыборного штаба тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа.

      Лещенко рассказал, что услуги Манафорта "Партия регионов" оплачивала через оффшорные счета с сомнительной репутацией. Пол Манафорт является ключевой фигурой в уголовном деле о вмешательстве России в президентские выборы США.

      Суд же признал, что Артем Сытник и Сергей Лещенко распространяя информацию о Манафорте фактически вмешались в избирательный процесс США. То есть суд осудил то, что директор НАБУ и народный депутат вообще ее распостранили. По словам Сергея Лещенко, такое решение было принято, чтобы использовать его против Артема Сытника в рамках аудита и уволить его.


      "НЕ.Честь недели" – судья Окружного административного суда города Киева Виталий Катющенко

      Премию "НЕчесть недели" за наступление на свободу слова получает судья Окружного административного суда города Киева Виталий Катющенко.

      Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.

      Полный выпуск программы "Честь и НЕчесть" смотрите здесь.

      Автор: Ирина Шиба
      Теги: Видеоблоги Новости Украины Коррупция Судьи Печерский суд Киева
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Трамп заявил о победе над "Исламским государством": реакция западных СМИ
      сегодня , 21:02 Трамп заявил о победе над "Исламским государством": реакция западных СМИ
      Світлана Попова 45
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      сегодня , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      сегодня , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      1
      Как суд помог фигуранту янтарного дела Розенблату защититься от НАБУ
      сегодня , 20:03 Как суд помог фигуранту янтарного дела Розенблату защититься от НАБУ
      Ірина Шиба 14
      Самые громкие секс-скандалы 2018 года, о которых писали все СМИ
      сегодня , 20:02 Самые громкие секс-скандалы 2018 года, о которых писали все СМИ
      Євгенія Мазур 93
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук