Как суд помог фигуранту янтарного дела Розенблату защититься от НАБУ

Сразу спойлер – премии "Чести недели" сегодня не будет. Мы просто не смогли выбрать достойного судью из двух судейских решений, которые неприятно поразили общественность на прошлой неделе. К сожалению в обоих случаях судьи ограничили свободу слова в Украине.

На прошлой неделе Печерский районный суд Киева полностью удовлетворил иск экс-нардепа "Народного фронта" Николая Мартыненко.

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Бывший депутат требовал удалить сведения о нем с сайта общественной организации "Центр противодействия коррупции". На этом сайте организация размещает биографические сведения о публичных деятелях: политиках, работниках прокуратуры, судьях. Дело в том, что на сайте содержались и информация об уголовном производстве, в котором фигурирует Мартыненко.

По материалам следствия, Государственные предприятия закупали сырье по завышенным ценам. А маржа поступала на счета фирм, подконтрольных Мариненко. В иске адвокаты Мартыненко отметили, что такая информация на сайте порочит его деловую репутацию и позорит перед партнерами. Поэтому просили суд ее удалить.

Судья Вита Бортницкая не только обязала организацию удалить все сведения о Мартыненко на сайте, но и запретила публиковать какие-либо данные об уголовном производстве, пока не будет обнародован обвинительный приговор. Независимо от того, новые ли это показания по делу или просто новость о назначении очередного судебного заседания, "Центр противодействия коррупции" не может ничего публиковать и распространять.

Интересно, что информация о связи Мартыненко с оффшорными фирмами впервые появилась не на сайте Центра противодействия коррупции. До этого она фигурировала в новостях, постановлениях и на судебных заседаниях, в его собственных комментариях журналистам, – то есть обвинять организацию в том, что она предала огласке засекреченную информацию и тем самым нанесла ущерб репутации, экс-нардеп не имел права.

Европейский суд по правам человека в своих решениях неоднократно подчеркивал, что политики, выбирая свою профессию, должны быть готовы к суровой критике и пристальному надзору со стороны общественности. Это тот груз, который они должны принять в демократическом обществе.

Премию "НЕчесть недели" за запрет публикаций сведений уголовного дела Мартыненко получает судья Печерского районного суда Вита Бортницкая.



"Не.Честь недели" – судья Печерского районного суда Вита Бортницкая

Похожим судебным решением на той неделе отметился и Окружной административный суд Киева. Он удовлетворил иск нардепа Борислава Розенблата. Того самого, который фигурировал в "янтарном" деле. К слову, несколько месяцев назад этот же суд уже помог ему в другом деле – он признал негласные следственные действия, с помощью которых нардепа разоблачило НАБУ, незаконными.

Теперь же суд признал, что директор НАБУ Артем Сытник и нардеп Сергей Лещенко, незаконно распространили информацию об экс-руководителе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.

В 2016 году Сергей Лещенко опубликовал ряд документов так называемой "черной бухгалтерии" "Партии регионов". А НАБУ, в частности Артем Сытник, подтвердили правдивость этих документов. Там фигурировал и американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который из-за утечки этой информации был вынужден уйти из поста главы предвыборного штаба тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Лещенко рассказал, что услуги Манафорта "Партия регионов" оплачивала через оффшорные счета с сомнительной репутацией. Пол Манафорт является ключевой фигурой в уголовном деле о вмешательстве России в президентские выборы США.

Суд же признал, что Артем Сытник и Сергей Лещенко распространяя информацию о Манафорте фактически вмешались в избирательный процесс США. То есть суд осудил то, что директор НАБУ и народный депутат вообще ее распостранили. По словам Сергея Лещенко, такое решение было принято, чтобы использовать его против Артема Сытника в рамках аудита и уволить его.



"НЕ.Честь недели" – судья Окружного административного суда города Киева Виталий Катющенко

Премию "НЕчесть недели" за наступление на свободу слова получает судья Окружного административного суда города Киева Виталий Катющенко.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.

Полный выпуск программы "Честь и НЕчесть" смотрите здесь.