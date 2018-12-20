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      Почему решение суда по Насирову нарушает права украинцев

      Честь и НЕчесть 33 Читати новину українською

      О громких решениях Окружного административного суда города Киева, нарушающих верховенство права в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказал гость студии – юридический советник Transparency International Ukraine Максим Костецкий.

      – Окружной административный суд города Киева – ведущий суд Украины, обладающий полномочиями отменять решения министерств и центральных органов исполнительной власти.

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      – громкое дело последних дней – восстановление в должности экс-шдавы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Его обвиняют в нанесении ущерба государству на 2 миллиарда гривен. Кроме того, Насиров имеет двойное гражданство – Украины и подданство Великобритании – хотя по закону, государственный служащий может иметь гражданство только одной страны.

      – Великобритания официально подтвердила факт двойного гражданства Романа Насирова, однако председательствующая судья Окружного административного суда сказала, что письмо-подтверждение о гражданстве экс-главы ГФС нельзя считать официальным и законным, ведь оно не подписан послом.

      – Однако, если у суда есть сомнения в правдивости и законности этого письма, то необходимо было направить официальное письмо-обращение в посольство Великобритании. Окружной административный суд города Киева, конечно, этого не сделал.

      – В Кодексе администрацийного судопроизводства четко указано, что одним из основных принципов является верховенство права. Таким образом, когда Окружной административный суд принимал решение, он должен взвесить преобладает ли общественный интерес к этому делу над личным. Вместо этого суд для того, чтобы установить истину должен был рассмотреть это обстоятельство, однако он фактически снял с себя эти обязанности.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Коррупция Судьи Роман Насиров Честь и НЕчесть
      Источник: 24 канал
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      Новости за 20 декабря
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