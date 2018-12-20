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      Чому рішення суду щодо Насірова порушує права українців

      Честь і НЕчесть 105 Читать новость на русском

      Про гучні рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, які порушують верховенство права у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаков розповів гість студії – юридичний радник Transparency International Ukraine Максим Костецький.

      – Окружний адміністративний суд міста Києва – провідний суд України, що має повноваження скасовувати рішення міністерств та центральних органів виконавчої влади. 

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      – Найгучніша справа останніх днів – поновлення на посаді екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Йому закидають завдання збитків державі на 2 мільярди гривень. Крім того, Насіров має подвійне громадянство – України та підданства Великої Британії – хоча за законом, державний службовець може мати громадянство лише однієї держави. 

      – Великобританія офіційно підтвердила факт подвійного громадянства Романа Насірова, проте головуюча суддя Окружного адміністративного суду сказала, що лист-підтвердження щодо громадянства екс-голови ДФС не можна вважати офіційним та законним, адже він не підписаний послом.

      – Проте, якщо у суду є сумніви щодо правдивості та законності цього листа, то необхідно було надіслати офіційний лист-звернення до посольства Великобританії. Окружний адміністративний суд міста Києва, звісно, цього не зробив.

      –  У Кодексі адміністраційного судочинства чітко вказано, що однією з основних засад є верховенство права. Таким чином, коли Окружний адміністративний суд приймав рішення він мав зважити чи переважає суспільний інтерес щодо цієї справи особистий. Натомість суд для того, аби встановити істину повинен був розглянути цю обставину, проте він, фактично, зняв з себе ці обов'язки. 

      Більше – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Корупція Судді Честь і НЕчесть Роман Насіров
      Джерело: 24 канал
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