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      Чому новий Верховний суд став на бік одіозного судді з оточення Януковича

      Честь і НЕчесть 119 Читать новость на русском

      Про одіозного суддю з оточення екс-президента Януковича Віктора Татькова та його найтяжчі кримінальні злочини – у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповів журналіст та засновник Центру "Слідство. Інфо" Дмитро Гнап.

      – Ніхто не очікував, що на 5 році після Майдану будуть відновлюватися на посадах найодіозніші служителі режиму Януковича. Зокрема, Віктора Татьков, якого я називаю "творцем донецького правосуддя", адже найбрудніші махінації, вимагання грошей, хабарництво, корупція в українському судочинстві було створено саме руками Татькова.

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      – Татькова і його екс-заступник Артура Ємельянова журналісти і правоохоронці підозрюють у найтяжчих корупційних злочинах. Вони не винесли жодного рішення безкоштовно. Зі всіх вимагали гроші як за незаконне рішення, якщо це було потрібно, так і за законне. З цим стикнувся і відомий київський бізнесмен Мстислав Скоробагатов. Він звернувся до суду через рейдерство, стикнувся з Татьковим і Ємельяновим, які йому запропонували заплатити гроші. Він відмовився і в нього просто забрали бізнес.

      – Проти Татькова і Ємельянова порушено кримінальне провадження не тільки за втручання в систему розподілу справ, а провадження про вимагання хабаря у сумі 500 тисяч фунтів стерлінгів. Під керівництвом Татькова приймалося стільки злочинних рішень, адже він контролював всю систему господарського суду, а це тисячі людей, які пов'язані з політиками, прокурорами тощо.

      Віктор Татьков
      Віктор Татьков

      – Тому політикам складно сказати: давайте покараємо Татькова. Адже система влади в Україні майже не оновилася, а нинішнє політичне керівництво в ті часи мало певний зиск від роботи Татькова. Наприклад, Порошенко разом з Кононенком та Гладковським свого часу вони взяли кредит в банку. Проте кредит разом із заставним майном не повернули банку, а в 2013 році господарський суд на чолі з Татьковим прийняв рішення на користь Порошенка. 

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      – У Татькова сотні спільників серед нинішніх політиків. Якби метою діяльності влади було встановлення справедливості, то його в будь-якому випадку покарали б. Нинішня Верховна Рада навряд чи хоче справедливості. Якщо хтось хоче виправдати негідника, то в них завжди знайдеться законодавчі підстави, консенсус, достатня кількість голосів тощо. 

      – У Верховному суді 40 % суддів, доброчесність яких під великим питанням, адже вони не проходили за критерієм доброчесності і їх «протягнули» силою. Тому новий реформований суд вирішив виправдати Татькова, оскільки вони бояться, бо колись їм також доведеться виправдовуватися у суді, тому шукають такі запасні шляхи, щоб самим поновитися на посаді.

      Теги: Честь і НЕчесть Судді Верховний суд України Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
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