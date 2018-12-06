Почему новый Верховный суд встал на сторону одиозного судьи из окружения Януковича

Про одиозного судью из окружения экс-президента Януковича Виктора Татькова и его тягчайших уголовных преступлениях – в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказал журналист и основатель Центра "Следствие. Инфо" Дмитрий Гнап.

– Никто не ожидал, что на 5 году после Майдана будут восстанавливаться на должностях одиозные служители режима Януковича. В частности, Виктор Татьков, которого я называю "творцом донецкого правосудия", ведь самые грязные махинации, вымогательство, взяточничество, коррупция в украинском судопроизводстве были созданы именно руками Татькова.

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– Татькова и его экс-заместителя Артура Емельянова журналисты и правоохранители подозревают в тяжких коррупционных преступлениях. Они не вынесли ни одного решения бесплатно. Со всех требовали деньги как за незаконное решение, если это было нужно, так и законное. С этим столкнулся и известный киевский бизнесмен Мстислав Скоробагатов. Он обратился в суд из-за рейдерства, столкнулся с Татьковым и Емельяновым, которые ему предложили заплатить деньги. Он отказался, и у него просто забрали бизнес.

– Против Татькова и Емельянова возбуждено уголовное производство не только за вмешательство в систему распределения дел, а производство о вымогательстве взятки в сумме 500 тысяч фунтов стерлингов. Под руководством Татькова принималось столько преступных решений, ведь он контролировал всю систему хозяйственного суда, а это тысячи людей, которые связаны с политиками, прокурорами и тому подобное.



Виктор Татьков

– Поэтому политикам сложно сказать: давайте накажем Татькова. Ведь система власти в Украине почти не обновилась, а нынешнее политическое руководство в те времена имело определенную выгоду от работы Татькова. Например, Порошенко вместе с Кононенко и Гладковским в свое время взяли кредит в банке. Однако кредит вместе с залоговым имуществом не вернули банку, а в 2013 году хозяйственный суд во главе с Татьковым принял решение в пользу Порошенко.

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– У Татькова сотни сообщников среди нынешних политиков. Если бы целью власти было установление справедливости, то его в любом случае наказали бы. Нынешняя Верховная Рада вряд ли хочет справедливости. Если кто-то хочет оправдать негодяя, то у них всегда найдется законодательные основания, консенсус, достаточное количество голосов и тому подобное.

– В Верховном суде 40% судей, добродетель которых под большим вопросом, ведь они не проходили по критерию добропорядочности и их протянули силой. Поэтому новый реформированный суд решил оправдать Татькова, поскольку они боятся, потому что когда-то им также придется оправдываться в суде, поэтому ищут такие запасные пути, чтобы самим восстановиться на должности.