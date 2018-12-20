Як суд допоміг фігуранту бурштинової справи Розенблату захиститися від НАБУ

Одразу спойлер – премії "Честі тижня" сьогодні не буде. Ми просто не змогли обрати достойного суддю з двох суддівських рішень, які неприємно вразили громадськість минулого тижня. На жаль, в обох випадках судді обмежили свободу слова в Україні.

Минулого тижня Печерський районний суд Києва повністю задовольнив позов екс-нардепа "Народного фронту" Миколи Мартиненка.

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Колишній депутат вимагав видалити відомості про нього з сайту громадської організації "Центр протидії корупції". На цьому сайті організація розміщує біографічні відомості про публічних діячів: політиків, працівників прокуратури, суддів тощо. Річ у тім, що на сайті містилися й інформація про кримінальне провадження, в якому фігурує Мартиненко.

За матеріалами слідства, Державні підприємства закуповували сировину за завищеними цінами. А маржа надходила на рахунки фірм, підконтрольних Мариненку. У позові адвокати Мартиненко зазначили, що така інформація на сайті паплюжить його ділову репутацію та ганьбить перед партнерами. Тож просили суд її видалення.

Суддя Віта Бортницька не лише зобов’язала організацію видалити всі відомості про Мартиненка на сайті, а й заборонила публікувати будь-які дані про кримінальне провадження, доки не буде оприлюднений обвинувальний вирок. Незалежно від того, чи це нові свідчення у справі чи просто новина про призначення чергового судового засідання, "Центр протидії корупції" не може нічого публікувати та поширювати.

Цікаво, що інформація про зв’язок Мартиненка з офшорними фірмами вперше з’явилася не на сайті Центру протидії корупції. До цього вона фігурувала у новинах, ухвалах та на судових засіданнях, в його власних коментарях журналістам, – тобто обвинувачувати організацію в тому, що вона розголосила засекречену інформацію і тим самим завдала шкоди репутації, екс-нардеп не мав права.

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово наголошував, що політики, обираючи свою професію, повинні бути готовими до суворої критики та пильного нагляду з боку громадськості. Це той тягар, який вони мають прийняти в демократичному суспільстві.

Премію "НЕчесть тижня" за заборону публікацій відомостей кримінальної справи Мартиненка отримує суддя Печерського районного суду Віта Бортницька.



"Не.Честь тижня" – суддя Печерського районного суду Віта Бортницька

Схожим судовим рішенням того тижня відзначився й Окружний адміністративний суд Києва. Він задовольнив позов нардепа Борислава Розенблата. Того самого, який фігурував у бурштиновій справі. До слова, кілька місяців тому цей самий суд вже допоміг йому в іншій справі – він визнав негласні слідчі дії, за допомогою яких нардепа викрило НАБУ, незаконними.

Тепер же суд визнав, що директор НАБУ Артем Ситник та нардеп Сергій Лещенко, незаконно поширили інформацію про екс-керівника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

У 2016 році Сергій Лещенко опублікував ряд документів так званої "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів". А НАБУ, зокрема Артем Ситник, підтвердили правдивість цих документів. Там фігурував і американський лобіст та політтехнолог Пол Манафорт, який через витік цієї інформації був змушений піти з посту глави передвиборчого штабу тоді ще кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Лещенко розказав, що послуги Манафорта "Партія регіонів" оплачувала через офшорні рахунки із сумнівною репутацією. Пол Манафорт є ключовою фігурою у кримінальній справі про втручання Росії у президентські вибори США.

Суд же визнав, що Артем Ситник та Сергій Лещенко поширенням інформації про Манафорта, фактично, втрутилися у виборчий процес США. Тобто суд засудив те, що директор НАБУ та народний депутат взагалі її поширили.За словами Сергія Лещенка, таке рішення суду було прийнято, аби використати його проти Артема Ситника в рамках аудиту і звільнити його.



"НЕчесть тижня" – суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Віталій Катющенко

Премію "НЕчесть тижня" за наступ на свободу слова отримує суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Віталій Катющенко.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.

Повний випуск програми "Честь і НЕЧесть" дивіться тут.