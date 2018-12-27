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      Справа Насірова: коли одні судді поновлюють на посадах чиновників, інші – захищають свідків

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      Сьогодні "Честь і Не.Честь тижня" буквально об'єднує один і той самий високопосадовець. Це екс-очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров. Бо саме щодо нього судді приймали рішення, про які ми будемо говорити далі. В одному випадку Насірова фактично поновили на посаді. В іншому – визнали абсурдність його претензій до свідка у кримінальній справі, в якій він фігурує.

      За версією слідства, Роман Насіров у 2015 та 2016 роках прийняв низку незаконних рішень, якими дозволив відстрочити понад два мільярди гривень платежів за користування надрами для компаній, залучених у так званій "газовій схемі" нардепа Олександра Онищенка. 

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      Проте, звільнення Насірова жодним чином не було пов'язане з кримінальною справою, в якій він фігурує. Кабінет міністрів прийняв рішення звільнити його через подвійне громадянство, що є порушенням закону про державну службу.

      Насіров
      Звільнення Насірова не було пов'язане з кримінальною справою, в якій він фігурує

      Кілька тижнів тому колегія суддів Окружного адмінсуду міста Києва визнала таке рішення Кабміну незаконним. Головуюча суддя Наталія Клименчук пояснила це журналістам: суд встановив, що Кабмін не довів, буцімто у Насірова було подвійне громадянство. Хоча Уряд і надав адресований міністру фінансів України лист посольства Великої Британії, в якому, зокрема, йдеться про британський паспорт Насірова – цей лист не був підписаний уповноважений послом.

      Тобто суд не заперечує, що відповідь дійсно надало посольство Британії, однак через відсутність підпису посла не може взяти цей доказ до уваги. З таким самим успіхом можна говорити, що судове рішення не чинне, бо його не підписав голова суду, який це робити не має. Окрім цього, суд задовольнив позов Насірова і через те, що уряд порушив процедуру звільнення. На думку захисників Насірова, подання на звільнення мав зробити прем'єр, а не міністр Олександр Данилюк.

      Ми не виключаємо, що процедура звільнення чиновника могла бути порушена. Але суд, розглядаючи цю справу, мав розуміти, як підірве довіру до суду та влади поновлення фігуранта корупційних справ Насірова керівником фіскальної служби. А тому судді мали б надежно обґрунтувати таке рішення та доступно пояснити свою мотивацію.

      Не честь
      "Не.Честь тижня" – судді Сергій Каракашьян, Наталія Клименчук та Юлія Шрамко

      Тому премію "Не.Честь тижня" за рішення, яке підриває довіру до судової влади – отримує трійка суддів Окружного адмінсуду Києва: Сергій Каракашьян, Наталія Клименчук та Юлія Шрамко, які фактично поновили на посаді одіозного чиновника, обвинуваченого в корупції.

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      Лауреатка на премію "Честь тижня" теж розглядала позов Насірова, однак змогла зважити усі обставини та винести більш об'єктивне та зрозуміле рішення, ніж її колеги. Це суддя Шевченківського районного суду Києва Ірина Макаренко. Суддя розглядала позов, в якому Насіров вимагав визнати дії свідка у кримінальній справі, в якій він фігурує, незаконними. А також стягнути з нього один мільйон гривень моральної шкоди.

      Мова йшла про кардіолога Максима Соколова, який працює в Інституті кардіології імені академіка Стражеска. НАБУ зверталося до його інституту з проханням здійснити обстеження стану здоров'я Насірова. Пізніше, як голова комісії, він давав свідчення у суді в справі посадовця. Екс-керівник ДФС подав до суду через те, що інформацію про здоров'я озвучили без його дозволу. Крім того, адвокати Насірова подали заяву до поліції, аби вона порушила кримінальну справу.

      Коли НАБУ затримували Насірова, то дуже довго не могли потрапити у лікарню, адже співробітники "Феофанії" чинили їм опір.

      Відео про справу Романа Насірова:

      Згодом його таки вдалось доправити до суду для обрання запобіжного заходу, проте через нібито поганий стан здоров'я судовий розгляд затягнувся. Суд таки арештував Романа Насірова, але з правом застави у 100 мільйонів гривень, хоча звинувачення просило про два мільярди.

      Не останню роль в цьому грає лікар, який надав об'єктивну інформацію щодо його стану здоров'я, тож справу Романа Насірова змогли розглядати в суді. Зараз екс-чиновник хоче фактично покарати лікаря, який озвучив інформацію стосовно його здоров'я, хоча це було необхідно для ходу судової справи.

      Честь
      "Честь тижня" – суддя Шевченківського районного суду Києва Ірина Макаренко

      У результаті суддя зважила усі за і проти і відмовила у позові Насірова повністю. Тож премію "Честь тижня" за об'єктивну позицію та захист свідків обвинувачення отримує суддя Шевченківського райсуду Ірина Макаренко.

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.

      Повний випуск програми "Честь і НЕЧесть" дивіться тут.

      Автор: Ірина Шиба
      Теги: Новини України Судді Відеоблоги Роман Насіров
      Джерело: 24 канал
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