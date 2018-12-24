Про суддю Вовка, заради якого змінюють закони, і фабрику рішень на користь корупціонерів

Президент дуже оригінально прокоментував рішення суду щодо поновлення Романа Насірова на посаді. Мовляв, це рішення виносили судді нереформованого суду, які ще не проходили перевірку у Вищій кваліфікаційній комісії. І це правда. Але хто винен, що Окружний адміністративний суд міста Києва не реформований і чи можна очікувати після оцінювання суддів цього суду, що ситуація зміниться?

Чи можлива взагалі довіра до рішень цього суду, якщо на посадах збережуться чинні судді? Тож є сенс поговорити про те, чому Окружний адміністративний суд міста Києва до цих пір "нереформований" та про голову цього суду Павла Вовка.

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Ще до поновлення Романа Насірова Окружний адміністративний суд міста Києва прославився низкою гучних сумнівних рішень. У часи Майдану цей суд виніс понад десяток незаконних рішень про заборону Майдану. Після Революції Гідності саме через цей суд система протидіяла усім намаганням реформувати країну. Наприклад, рішенням суду було заборонено люструвати одіозного виконувача обов'язків прокурора Києва Валендюка. Велика кількість міліціонерів, звільнених під час переатестації, поновились саме завдяки рішенням Окружного суду.

Останнім часом фігуранти гучних кримінальних справ, які розслідує НАБУ, намагаються використати рішення цього суду для свого виправдання. Так, Насіров вже має рішення, що він нічого не порушив при підписанні відстрочок у сплаті податків фірмам Онищенка. А саме це лежить в основі обвинувачення Насірова. У справі "рюкзаків Авакова" теж є рішення судді Аблова, що жодних порушень при тендері про закупівлю цих рюкзаків не було.

Деякі рішення виходять за межі не лише закону, але й здорового глузду. Так у відомій бурштиновій справі суддя Арсірій визнав протиправним проведення детективами НАБУ негласних оперативно-розшукових дій, завдяки яким і було здобуто докази злочинних дій депутата. Або чого вартує рішення про те, що публікація інформації про "чорну бухгалтерію "Партії Регіонів" є втручанням у виборчі процеси США.



У справі "рюкзаків Авакова" суддя Євген Аблов порушень у тендері не побачив

З іншого боку суд захищає явно незаконні дії тих органів, які протидіють боротьбі з корупцією. Наприклад, суддя відмовився визнати незаконним роз'яснення НАЗК, яким фактично заблоковано можливість порушувати кримінальні провадження за брехню у деклараціях та незаконне збагачення без попереднього висновку НАЗК. Суддя Аблов також закрив очі на грубі порушення під час обрання членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів Тараса Лукаша.

Рішення суду, їх законність, а головне – довіра суспільства до цих рішень напряму залежать від складу суду та його голови. Окружний адміністративний суд міста Києва з 2010 року очолює Павло Вовк. Він почав свою кар'єру у прокуратурі, а потім був помічником Сергія Ківалова. Очевидно, саме зв'язок з Ківаловим дозволив йому зробити успішну суддівську кар’єру.

У 2007 році Вовк став суддею Окружного адміністративного суду міста Києва, а вже через два роки – членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів. З приходом Януковича Вовк стає спершу виконувачем обов'язків, а потім головою суду. Попри однозначну пов'язаність з найодіознішими представниками режиму Януковича, він до сих пір голова суду і є його своєрідним символом.



У "бурштиновій справі" суддя Арсірій визнав протиправним дії детективів НАБУ

Павло Вовк був кандидатом до Верховного суду і серед суддів ширились чутки, що саме він мав його очолити. Громадська рада доброчесності після аналізу кандидатури Вовка знайшла чимало доказів його недоброчесності. Відповідно до висновку Ради, статки та спосіб життя голови суду явно не відповідають його доходам. За класикою жанру, головні активи були зареєстровані на його колишню дружину та родичів.

Зокрема, саме колишня дружина є власником коштовного будинку під Києвом. Вона його купила у матері Павла Вовка, яка придбала його у 2008 році на піку цін на нерухомість. Окрім того, попри дуже скромні доходи, мати судді у 2008 році придбала шість земельних ділянок біля Києва загальною площею понад 1,3 гектара. І ще два гектари вона купила у кінці 2016 року. Колишній тесть Павла Вовка є власником автомобіля Audi Q7 2016 ркоу, ціна якого стартує від 1,5 мільйона гривень.

За даними ГРД у період з 2012 по 2015 роки Павло Вовк разом з колишньою дружиною Світланою здійснили 33 закордонні подорожі до відомих та дорогих курортів світу. Загалом суддя майже півроку перебував у цих подорожах. Ці спільні поїздки та інші факти дали підстави ГРД вважати, що розлучення Вовка є фіктивним, з метою ухилення від декларування майна. Однак на співбесіді суддя категорично спростовував це припущення. Мовляв, у них з колишньою дружиною лише дружба і він не має жодного відношення до її майна.



Громадська рада доброчесності знайшла чимало доказів недоброчесності Павла Вовка

Співбесіда була у квітні, а уже у травні НАБУ провело обшук у на роботі та дома у Павла Вовка. І, о диво, о 7 годині ранку він виявився у незадекларованому будинку його колишньої дружини, з якою, начебто, розлучився. Окрім того, НАБУ зібрало докази, що він вже давно не живе у квартирі, яку вказав у декларації. Тобто, висновки ГРД підтвердились і є очевидними факти брехні у декларації та ознаки незаконного збагачення.

Голова окружного суду відомий і тим, що у дуже сумнівний спосіб уможливив передачу та приватизацію наближеним до нього суддям службових квартир. Для цього була розроблена ціла схема, яка легалізувала оборудки з квартирами. За які заслуги їм надавались квартири – доводить приклад Євгена Аблова. Він набув право приватизації своєї службової квартири через два тижні після винесення рішення про розгін Майдану. І дуже швидко продав її за понад дев'ять мільйонів гривень.

Павла Вовка звинувачували і у недопустимих для судді зв'язках з політиками. Початок злету кар'єри Вовка тісно пов'язаний з Сергієм Ківаловим. Після Майдану він швидко переорієнтувався і тепер ним опікується неформальний куратор судів від Президента депутат Олександр Грановський. Мабуть, саме цей зв'язок дозволяв Вовку дуже впевнено відчувати себе на співбесіді у Вищій кваліфікаційній комісії суддів.



Неформальний куратор судів від Президента – депутат Олександр Грановський

Він відверто знущався з членів Комісії – мовляв, доведіть, що я із зарплатою у 12 тисяч гривень не можу літати чартером та мати все це майно. Але після обшуку будинку Вовка НАБУ навіть всесильний Грановський не зміг йому допомогти з конкурсом до Верховного суду. Тому Вовк зняв свою кандидатуру, але, очевидно, отримав певні гарантії, виконання яких ми спостерігаємо зараз.

І ось тут ми знову повертаємось до слів Президента про "нереформований суд". Справа в тому, що зараз відбувається масштабна ліквідація та створення нових судів. Це призводить до переобрання голів цих судів. І тут важливий момент – до 2018 року повноваження ліквідовувати і створювати суди були саме у президента.

У кінці грудня 2017 року Порошенко видав ряд указів про ліквідацію судів. Одним з них, наприклад, ліквідовано Печерський суд. А от Окружний адміністративний суд Вовка – ні. Його ліквідація планувалась і, навіть, була погоджена Вищою радою правосуддя, але у останній момент передумали. Чого б це раптом?



Петро Пророшенко ліквідував Печерський суд, а от Окружний суд Вовка – чомусь ні

Далі більше. Нещодавно було дві спроби внести зміни у закон про судоустрій та статус суддів, які б дозволили Вовку зберегти свою посаду без проходження оцінювання у Вищій кваліфікаційній комісії. Саме так, зміни у закон – заради однієї особи. І це робилось у особливо цинічний спосіб. Правки намагались заховати у закони, які не мали жодного стосунку до судів – у зміни до Бюджетного кодексу та Податкового кодексів. Обидві правки вносились депутатами від БПП.

Тепер Ви розумієте наскільки важливим для влади є Павло Вовк та очолюваний ним суд, який продукує рішення на користь фігурантів корупційних справ. Але обидві спроби провалились завдяки пильності громадськості та окремих депутатів. Тобто, саме президент є відповідальним за те, що Окружний адміністративний суд міста Києва є "нереформованим". А завдяки оточенню президента голова цього суду та наближені до нього судді мають гарантії збереження їх посад та можуть виносити рішення як по Насірову.

Переконаний, що Вища кваліфікаційна комісія докладе зусиль, щоб абсолютна більшість суддів з суду Вовка продовжували вершити правосуддя та вірно служили владі. Але ситуація з Вовком доводить, що активність громадськості та максимальна публічність можуть зламати найпродуманіші плани дуже впливових людей. Тому я закликаю усіх пильно стежити за перевіркою суддів Вовка та реагувати на намагання протягнути недоброчесних.