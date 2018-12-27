Судова реформа: чи є шанси подолати об'єднаних злочином "суддів-рабів"

Про Вищу раду правосуддя – державний орган, який сконцентрував у собі неймовірну кількість повноважень, приймає ключові для судової системи рішення, але серед критичних текстів про який можна загубитися – у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповіла гостя студії заступниця голови Верховної ради України Оксана Сироїд.

За словами Олексія Шалайського, кілька днів тому до ВРП обирали нових членів, і дива не відбулося: як і в "старі добрі" часи, як сказали зверху – так і проголосували.

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– Звідки беруться судді і як формуються органи відбору суддів – довгий ланцюг нюансів, але якщо розібратися, то стає зрозумілою природа речей. Ми з вами обираємо президента і парламент, а вони разом стараються, щоб сформувати для нас судову гілку влади. Тобто, "Кощеєва голка" закопана саме в історії влади, яку ми маємо в Україні. Адже влада була побудована через олігархічні монополії у 90-х роках, і досі чинна. Ми обираємо, по суті, президента олігархів. А з кого вони зацікавлені формувати суди?

– Закони, які стосуються добору суддів, є дуже якісними. Та маємо проблему намірів тих людей, які будуть обирати суддів. Адже ж і Гітлер прийшов до влади законно, не порушивши жодної норми, а знищив 70 мільйонів людей. Тож і ті, хто зараз мають владу, прагнуть мати і підконтрольних суддів, щоби зберегти власну безкарність і награбоване. Тож чи може Верховна Рада, яка дбає про збереження олігархічного консенсусу, делегувати "цнотливих" людей до Вищої ради правосуддя?



Як формується Вища рада правосуддя

– Система кругової поруки в суддівстві не була зруйнована, а лише очолена новими людьми. Отож вони прийшли на поклон, поцілували перстень і пішли далі на службу. Система відтворилася. Чи є шанси це змінити? Так. А раптом нас, нормальних людей, у парламенті буде не 60, а хоч би 150, і нам пощастить мати президента, який не залежить від олігархів?

– Є критична маса суддів-рабів. Найбільш залежні – найшвидше просувається у кар'єрі. Але є й частка бунтарів, яких не зламає система за жодних обставин. Проте найбільша частина суддів – просто ходить на роботу і тримає ніс за вітром. Така реальність.

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– Вони об'єднані злочином. Злочином несправедливості. Так, як сьогодні чинять багато суддів стосовно людей – це наче б хірург навмисне зарізав людину.

Більше про залаштункові інтриги суддівства і шляхи реформування судової гілки влади – дивіться у програмі.