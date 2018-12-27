Судебная реформа: есть ли шансы преодолеть объединенных преступлением "судей-рабов"

О Высшем совете правосудия – государственном органе, который сконцентрировал в себе невероятное количество полномочий, принимает ключевые для судебной системы решения, но среди критических текстов о котором можно потеряться – в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Галиной Чижик рассказала гостья студии заместитель председателя Верховной рады Украины Оксана Сыроид.

По словам Алексея Шалайского, несколько дней назад в ВСП выбирали новых членов, и чуда не произошло: как и в "старые добрые" времена, как сказали сверху – так и проголосовали.

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– Откуда берутся судьи и как формируются органы отбора судей – цепь нюансов, но если разобраться, то становится понятной природа вещей. Мы с вами выбираем президента и парламент, а они вместе стараются, чтобы сформировать для нас судебную ветвь власти. То есть, "Кощеева игла" зарыта именно в истории власти, которую мы имеем в Украине. Ведь власть была построена через олигархические монополии в 90-х годах, и до сих пор действует. Мы выбираем, по сути, президента олигархов. А из кого они заинтересованы формировать суды?

– Законы, касающиеся отбора судей, являются очень качественными. И имеем проблему намерений тех людей, которые будут выбирать судей. Ведь и Гитлер пришел к власти законно, не нарушив ни одной нормы, а уничтожил 70 миллионов людей. Поэтому и те, кто сейчас обладают властью, стремятся иметь и подконтрольных судей, чтобы сохранить собственную безнаказанность и награбленное. Так может ли Верховная Рада, которая заботится о сохранении олигархического консенсуса, делегировать "целомудренных" людей в Высший совет правосудия?

Как формируется Высший совет правосудия

– Система круговой поруки в судействе не была разрушена, а лишь возглавлена новыми людьми. Поэтому они пришли на поклон, поцеловали перстень и пошли дальше на службу. Система повторилась. Есть ли шансы это изменить? Да. А вдруг нас, нормальных людей, в парламенте будет не 60, а хотя бы 150, и нам повезет иметь президента, который не зависит от олигархов?

– Есть критическая масса судей-рабов. Наиболее зависимые быстрее всего продвигается в карьере. Но есть и доля бунтарей, которых не сломает система ни при каких обстоятельствах. Однако большая часть судей – просто ходит на работу и держит нос по ветру. Такова реальность.

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– Они объединены преступлением. Преступлением несправедливости. Так, как сегодня поступают многие судьи в отношении людей – это как бы хирург умышленно зарезал человека.

Больше о закулисных интригах судейства и пути реформирования судебной ветви власти – смотрите в программе.