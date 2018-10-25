Как поплатилась судья за отказ арестовывать Саакашвили

На прошлой неделе общественность бурно отреагировала на новость об отстранении от должности судьи Печерского райсуда Киева Ларисы Цоколь. Интересно, что на судью пожаловалось аж трое заявителей одновременно, что бывает крайне редко. Среди жалобщиков – председатель Агентства по розыску коррупционных активов Антон Янчук.

Госслужащий жалуется на то, что еще в 2015 году судья своим решением позволила добывать газ полтавской газонефтяной компании по ставке выше 28%, что было предусмотрено Налоговым кодексом. По словам Янчука, такое решение нанесло Украине ущерб на 597 миллионов гривен.

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Другой заявитель – Александр Пикалов – подал жалобу за то, что она нарушила его права при рассмотрении жалобы на бездействие полиции.

А Олег Сухойван считает, что Цоколь в 2016 году нарушила его права как жалобщика. Тогда она наложила арест на его имущество, изъятое в ходе обысков, в то время как, по словам Сухойвана, он не имел никакого отношения к бизнесу человека, в отношении которого тогда было возбуждено уголовное дело.

Мы не ставим под сомнение объективность жалоб, поскольку мы их анализировали. Очень часто даже судьи с хорошей репутацией могут допускать процессуальные нарушения. Нас удивляет то, что на судью пожаловалось сразу три человека за дела, которые она рассматривала три года назад. Это наводит на мысли о возможном влиянии на ее деятельность.

Ряд юристов в сети назвали новость об отстранении судьи "расправой" за решения, которые не подходили власти. Ведь служительница Фемиды отметилась рядом волевых решений в политических делах: в 2015-м она обязала прокуратуру начать расследование о вмешательстве в работу судьи Алексея Филатова. Того самого, который в Администрации Президента отвечает за ход судебной реформы.

Судья Лариса Цокол

Лариса Цокол – также именно та судья, которая отказалась арестовывать экс-главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили. ГПУ обвиняет Саакашвили в том, что митинги его партии "Движение новых сил" под Радой финансировались олигархом-беглецом Сергеем Курченко. По данным ГПУ, команда Саакашвили получила 500 тысяч долларов от России.

Проверив показания по делу, Лариса Цоколь признала их неубедительными, а потому давать разрешение на арест и ношение электронного браслета отказалась. Несмотря на огромное давление со стороны власти, судья признала доводы Генпрокуратуры необоснованными и оставила Михаила Саакашвили на время следствия на свободе.

Тогда же Юрий Луценко заявил, что прокуратура будет обжаловать решение судьи, а ряд народных депутатов нецензурно высказались касательно ее профессиональных способностей.

Премию "Честь недели" за принятие независимых решений несмотря на давление со стороны власти получает судья Печерского райсуда Киева Лариса Цокол.

"Честь недели" – судья Лариса Цокол

Если лауреатка нашей премии пытается выносить законные решения, героиня нашей антипремии только делает вид, что соблюдает закон.

Судья Одесского административного суда Любовь Токмилова при подаче документов на конкурс в Антикоррупционный суд указала, что приобрела автомобиль Range Rover Sport 2012 года выпуска за 149 тысяч гривен. Автомобиль, рыночная цена которого колеблется в районе 800 тысяч гривен, магическим образом стоил кандидатке в судьи-антикоррупционеры в 7 раз дешевле. Причем приобрела судья внедорожник в жены депутата местного горсовета, который тоже декларировал это авто. И обошлось это ему в 740 тысяч гривен.

Цифра 149 – не случайна. До 2017-го года эта сумма за авто фигурировала во многих декларациях чиновников, ведь тогда существовал лимит на расчет наличными. То есть рассчитаться "живыми деньгами" можно было на сумму до 149 тысяч гривен. Далее нужно было платить уже по безналу. А тогда налоговики уже могли проверить, откуда взялись деньги и соответствует ли их количество реальным доходам.

Похоже, что Любовь Токмилова тоже не хотела светить свои реальные доходы, поэтому и указала в декларации такую ​​смешную сумму. Да еще и заплатила меньший налог, чем должна была.

Антипремию "НЕчесть недели" за возможное занижение цены автомобиля в декларации получает судья Одесского админсуда Любовь Токмилова.

"Нечестие недели" – судья Любовь Токмилова

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