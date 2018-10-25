Як поплатилась суддя за відмову арештовувати Саакашвілі

Минулого тижня громадськість бурхливо відреагувала на новину про відсторонення від посади судді Печерського райсуду Києва Лариси Цокол. Цікаво, що на суддю поскаржилося аж троє заявників одночасно, що буває вкрай рідко. Серед скаржників – голова Агентства з розшуку корупційних активів Антон Янчук.

Держслужбовець скаржиться на те, що ще у 2015 році суддя своїм рішенням дозволила видобувати газ полтавській газонафтовій компанії за ставкою вище 28%, що було передбачено Податковим кодексом. За словами Янчука, таке рішення завдало Україні збитків на 597 мільйонів гривень.

Читайте також: Як суддя відмовився "прикривати" своїх колег і заявив про це публічно

Інший заявник – Олександр Пікалов – подав скаргу за те, що вона порушила його права під час розгляду скарги на бездіяльність поліції.

А Олег Сухойван вважає, що Цокол у 2016 році порушила його права як скаржника. Тоді вона наклала арешт на його майно, вилучене під час обшуків, у той час як, за словами Сухойвана, він не мав жодного відношення до бізнесу людини, щодо якої тоді було порушено кримінальну справу.

Ми не ставимо під сумнів об’єктивність скарг, оскільки ми їх не аналізували. Дуже часто навіть судді із хорошою репутацією можуть допускати процесуальні порушення. Нас дивує те, що на суддю поскаржилося одразу троє людей за справи, які вона розглядала зо три роки тому. Це наводить на думки щодо можливого впливу на її діяльність.

Низка юристів в мережі назвали новину щодо відсторонення судді "розправою" через рішення, які не підходили владі. Адже служителька Феміди відзначилася рядом вольових рішень у політичних справах: у 2015-му вона зобов'язала прокуратуру розпочати розслідування про втручання в роботу судді Олексія Філатова. Того самого, який в Адміністрації Президента відповідає за хід судової реформи.



Суддя Лариса Цокол

Лариса Цокол – також саме та суддя, яка відмовилася арештовувати екс-голову Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі. ГПУ обвинувачує Саакашвілі в тому, що мітинги його партії "Рух нових сил" під Радою фінансувались олігархом-утікачем Сергієм Курченком. За даними ГПУ, команда Саакашвілі отримала 500 тисяч доларів від Росії.

Перевіривши свідчення у справі, Лариса Цокол визнала їх непереконливими, а тому давати дозвіл на арешт та носіння електронного браслету відмовилась. Попри величезний тиск зі сторони влади, суддя визнала доводи Генпрокуратури необґрунтованими і залишила Міхеїла Саакашвілі на час слідства на свободі.

Тоді ж Юрій Луценко заявив, що прокуратура буде оскаржувати рішення судді, а ряд народних депутатів нецензурно висловилися щодо її професійних здібностей.

Премію "Честь тижня" за прийняття незалежних рішень попри тиск зі сторони влади отримує суддя Печерського райсуду Києва Лариса Цокол.



"Честь тижня" – суддя Лариса Цокол

Якщо лауреатка нашої премії намагається виносити законні рішення, героїня нашої антипремії тільки робить вигляд, що дотримується закону.

Суддя Одеського адміністративного суду Любов Токмілова під час подачі документів на конкурс до Антикорупційного суду вказала, що придбала автомобіль Range Rover Sport 2012-го року випуску за 149 тисяч гривень. Автівка, ринкова ціна якої коливається в районі 800 тисяч гривень, магічним чином коштувала кандидатці в судді-антикорупціонери в 7 разів дешевше. При чому придбала суддя позашляховик у дружини депутата місцевої міськради, який теж декларував це авто. І обійшлося воно йому в 740 тисяч гривень.

Цифра 149 – не випадкова. До 2017-го року ця сума за автівки фігурувала у багатьох деклараціях чиновників, адже тоді існував ліміт на розрахунок готівкою. Тобто розрахуватися "живими грошима" можна було на суму до 149 тисяч гривень. Далі потрібно було платити вже безготівково. А тоді податківці вже могли перевірити, звідки взялися гроші та чи відповідає їхня кількість реальним доходам.

Схоже на те, що Любов Токмілова теж не хотіла світити свої реальні статки, тому й вказала у декларації таку смішну суму. Та ще й заплатила менший податок, ніж мала.

Антипремію "НЕчесть тижня" за імовірне заниження ціни автівки у декларації отримує суддя Одеського адмінсуду Любов Токмілова.



"НЕчесть тижня" – суддя Любов Токмілова

Повний випуск програми "Честь і НЕчесть" дивіться тут.