Всі звірі рівні, але деякі рівніше: як "Блок Петра Порошенка" бореться за своїх суддів

"Всі звірі рівні, але деякі рівніше" – ця цитата з "Ферми тварин" Орвелла чудово характеризує ставлення до суддів з боку окремих політиків та верхівки судової влади України.

В результаті виходить, що одних суддів підвищують, швидко переводять з одного суду до іншого та надають службове житло, в той час як інші навіть не можуть розраховувати на захист себе та своїх рідних.

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Минулого тижня депутати від "Блоку Петра Порошенка" показали, як дбайливо піклуються про зарплату столичного судді. А саме – про оклад голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Суддя Вовк раніше отримав нашу антипремію за незаконне збагачення та приховування статків. Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро підозрює суддю Вовка у декларуванні недостовірної інформації. За матеріалами слідства, Вовк у 2015 році розійшовся із своєю дружиною, аби уникнути запитань щодо походження майна.

При цьому суддя продовжує жити з нею у заміському будинку, а також їздити на автівці Audi Q7, яка належить екс-тестю. При цьому суддя в декларації вказав, що проживає сам, в квартирі на Лівому березі Дніпра, хоча консьєржі цього будинку переконані – суддя там не живе.

Більше того детективи НАБУ під час обшуків застали Вовка вранці саме у будинку екс-дружини. А Вовк і далі заперечує факт спільного проживання з нею.



Павло Вовк

Ця ситуація завадила Павлу Вовку успішно пройти співбесіду на конкурсі до нового Верховного суду рік тому. Не чекаючи рішення кваліфікаційної комісії, суддя попросив призупинити і свою участь у конкурсі, і оцінювання.

Кваліфікаційне оцінювання має для суддів велике значення. По-перше, таким чином суддя підтверджує, що він – доброчесний. По-друге, після проходження оцінювання його зарплата зростає?наприклад, розмір зарплати судді місцевого суду до оцінювання складає 16 тисяч гривень, а після – вже 24 тисячі.

Тобто Павло Вовк вже більше року не проходить оцінюванння, а тому не отримує підвищену зарплатню. Окрім цього, він все ще не підтвердив свою здатність вершити правосуддя.

Тож звістка про те, що в Податковий кодекс запропонували внести поправку, за якою б Павло Вовк зміг би, не проходячи кваліфоцінювання, отримувати підвищену зарплатню, набула великого резонансу. Поправка до Кодексу була виписана таким чином, що під неї підпадав ніхто інший, як саме голова Окружного адмінсуду Києва.

В ній було вказано, що суддя, який пройшов тести та практичне завдання, однак не пройшов співбесіду, має отримати такий самий оклад, які і ті, хто пройшов усі етапи конкурсу. На конкурсі саме з такими умовами був лише один суддя – Павло Вовк.

В результаті за поправку не набралося потрібної кількості голосів і зараз її в Податковому кодексі немає. Однак те, що заради одного українського судді провладна фракція "Блоку Петра Порошенка" запропонувала такі зміни, говорить про те, що Павло Вовк – дуже потрібна їм фігура у суддівському середовищі.

І не дивно. Адже Адміністративний суд, в якому Головує Павло Вовк, вирішує спори проти держави. Премію "НеЧесть тижня" за політичний вплив отримує суддя Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк.

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В той час як депутати готові змінити закон заради одного судді, Вища рада правосуддя навіть не може гарантувати безпеку іншій.

Нещодавно суддя Заводського районного суду Запоріжжя Нінель Марченко написала до Вищої ради правосуддя про втручання в її роботу.

Суддя розказала, що їй пропонували 50 тисяч доларів хабара за те, що вона “домовиться” із головуючим у справі суддею винести виправдальний вирок. Мова йшла про справу директора державного “Запорізького титано-магнієвого комбінату” Володимира Сивака.



Нінель Марченко

Його підозрюють у розтраті майже півмільярда гривень інвестицій, які перерахувала підприємству на його модернізацію кіпрська компанія “Толексіс Трейдінг Лімітед” олігарха Дмитра Фірташа. Зараз у справі допитують свідків обвинувачення. Один з них, судовий експерт, вп’яте не з’являється до суду, тож засідання постійно переносяться.

Окрім повідомлення до Вищої ради правосуддя, Нінель Марченко заявила про злочин в місцеве управління Служби безпеки України. Аби правоохоронці могли продовжувати негласні слідчі дії, суддя попросила Вищу раду правосуддя не публікувати її повідомлення на сайті.

Однак у ВРП вирішили по-іншому і опублікували повідомлення судді у вільному доступі на своєму сайті, тим самим фактично зірвавши спецоперацію щодо людини, яка пропонувала Марченко хабар.

Окрім цього, Вища Рада правосуддя наразила на небезпеку і саму служительку Феміди, адже тепер фігуранти справи дізналися, що їхній намір викрили, і можуть завдати шкоди самій судді за її вчинок.

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Премію ЧЕСТЬ.ТИЖНЯ за швидку реакцію на пропозицію хабара отримує суддя Заводського райсуду Запоріжжя Нінель Марченко.