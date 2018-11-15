Свекруха судді "купила" дім за майже 2 мільйони гривень, продаючи ягоди на ринку

З початку судової реформи ми зустрічали чимало випадків, коли судді не могли пояснити походження власних статків. Частину з них нині розслідує Національне антикорупційне бюро. Детективи доводять, що служителі Феміди в деклараціях вказують неправду.

Фігурує в одному з таких кримінальних проваджень лауреатка нашої антипремії – суддя "реформованого" Верховного суду Ольга Ступак.

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Це одна з 29-ти суддів, яка на момент призначення мала негативний висновок від Громадської ради доброчесності. Активісти виявили, що суддя збрехала у своїй декларації.



Суддя Ольга Ступак

У 2017-му році чоловік Ольги Ступак придбав автомобіль BMW Х5 за півтора мільйона гривень. За словами судді, ці кошти виручили за продаж іншої машини – Toyota Land Cruiser – та сімейних заощаджень.

Однак детективи Антикорупційного бюро довели, що Land Cruiser був проданий лише через місяць після купівлі BMW Х5. Тобто розплатитися за нове авто коштами від продажу старого подружжя просто не могло. До того ж, витрати на купівлю автівки майже повністю покривають річні доходи сім'ї Ступак. Виходить, що суддя змогла прожити рік на 11 тисяч гривень.

Однак, це ще не все. Сім’я Ольги Ступак живе у чималому будинку під Києвом. Цей маєток, площею 380 "квадратів", у власності її свекрухи Катерини Ступак. У 2015-му році 76-річна жінка придбала його за 1 мільйон 800 тисяч гривень. Це у той час, як бізнес свекруха судді вела до 2010-го року. І незначний – продавала ягоди на ринку.

І ціна будинку, і те, що на нього заробила свекруха, виявилися черговою брехнею. З ухвал суду стало відомо, що гроші на купівлю цього будинку Катерині Ступак перерахував... власний син, тобто чоловік судді. До того ж, реальна ціна маєтку виявилася дещо вищою: окрім 1 мільйона 800 тисяч, родина продавця додатково отримала ще 750 тисяч гривень.

Тобто новопризначена суддя Верховного суду збрехала стосовно джерел купівлі автівки та будинку у своїй декларації, і це доведено органами слідства.

Антипремію "НеЧесть Тижня" за неодноразову брехню в своїй декларації та приховування реальних статків отримує суддя Верховного суду Ольга Ступак.



"НЕчесть тижня" – суддя Ольга Ступак

Лауреата нашої премії, як і Ольгу Ступак, призначили на посаду нещодавно. Це суддя Конституційного суду України Василь Лемак. Проте Служитель Феміди вже встиг продемонструвати власне бачення щодо мораторію на продаж землі.

Минулого року Верховна Рада вконтре проголосувала за продовження заборони на продаж землі ще на один рік. Незадоволені таким рішенням депутати звернулися до Конституційного суду та попросили перевірити, чи законними є положення Земельного кодексу, які перешкоджають людям розпоряджатися своєю власністю.

У результаті Велика палата Конституційного суду відмовила відкривати провадження з цього питання. На думку суду, вирішувати ситуацію з мораторієм мають самі депутати Верховної Ради.

Не погодився із такою позицією суддя Василь Лемак, який виклав окрему думку про це подання.



Суддя Василь Лемак

За словами Лемака, зараз існує суперечність: з однієї сторони, Конституція гарантує право власності на землю, з іншої – встановлює обмеження реалізувати таке право лише на підставі закону. При цьому, держава в особі депутатів видає закони, якими цю землю продавати забороняє.

Суддя наголосив, що мораторій продовжиться до набрання чинності нового закону про сільськогосподарські землі, однак коли його приймуть у парламенті – невідомо. Тож люди, які мають власні земельні ділянки, просто-напросто не знають, коли ж держава дозволить їх продавати. А вони мають чітко розуміти, які їхні права та як їх реалізовувати.

Від цього, страждають не тільки люди, а й аграрний бізнес, тобто значна частина української економіки. Суддя Лемак зазначив, що ця ситуація теж суперечить інтересам держави, адже не захищає права своїх підприємців.

У висновку своєї окремої думки Василь Лемак закликав нардепів проголосувати за усі потрібні закони, аби ситуацію із забороною продажу землі виправити.

Премію "Честь тижня" за рішення, в якому враховуються і захищаються права громадян України на право розпоряджатися власним майном отримує суддя Конституційного суду України Василь Лемак.



"Честь тижня" – суддя Василь Лемак

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.

Повний випуск програми "Честь і НеЧесть" дивіться тут.