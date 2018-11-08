Як відомий суддя з США викриває корупціонерів в Україні

В Україні почути від судді заклики щодо боротьби з корупцією – рідкість. До Києва приїздив суддя, який може цим похвалитися. Це людина з міжнародним іменем – головний суддя Окружного суду США в окрузі Массачусетс Марк Л. Вулф.

Суддя Вулф має стійку репутацію антикорупціонера. Ще на посаді прокурора у 1984 році він отримав нагороду за визначні досягнення у боротьбі з корупцією.

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Вже на посаді судді у 2011 році він виявив, що ФБР покривало гангстера Джеймса Балджера. Баджер вбив понад 10 людей, однак через те, що був інформатором, Бюро закривало очі на його злочини. В результаті суддя постановив засудити Балджера до десяти років позбавлення волі, а державу – виплатити понад 100 мільйонів доларів сім'ям, які втратили через нього рідних.

Нині громадська організація, де головує Марк Вулф, виступає за створення окремого Міжнародного антикорупційного суду. На думку Вульфа, такий суд зміг би розглядати справи топ-корупціонерів, яких через серйозний політичний вплив не можуть засудити у власних країнах.



Марк Вулф

До України суддя приїхав, аби обговорити створення Вищого антикорупційного суду. За його словами, Україна має усі шанси, аби суд успішно запрацював, адже на стороні цього – громадськість та ряд політичних лідерів. Багато хто вважає, в Україні судді в більшості своїй корумповані, і особливий Антикорупційний суд, де судді обиралися б через їхні відмінні професійні якості, доведену чесність, необхідний для боротьби з корупцією в сучасних умовах в Україні.

Марк Вулф та його організація Integrity Initiatives International слідкують за обранням кандидатів на посаду членів Громадської ради міжнародних експертів. Ця рада має право накласти вето на будь-якого кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Премію "Честь тижня" за внесок у боротьбу з корупцією на міжнародному рівні отримує суддя Окружного суду США в окрузі Массачусетс Марк Л. Вулф.

Поки Марк Вулф відстоює право на незалежний розгляд справ щодо корупціонерів, деякі українські судді, розглядають такі справи маючи конфлікт інтересів. Якщо точніше – приховують свою залежність від фігуранта кримінальної справи, яку вирішують. Минулого тижня Шевченківський суд Києва своїм рішенням виправдав члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського. Його обвинувачували у замаху на шахрайство. За матеріалами слідства, він вимагав 500 тисяч доларів за сприяння у прийнятті потрібного рішення в Вищому господарському суді.

На опублікованому аудіозаписі Гречківський заявив, що рішення забезпечить тодішній голова суду Богдан Львов, який зараз є суддею реформованого Верховного суду. Виправдальний вирок вмотивовано тим, що прокуратура не мала здійснювати слідство та отримала докази в "неприпустимий спосіб".



Павло Гречківський

Ми не аналізувати, чи законним було рішення суду. Нашу увагу привернуло те, що двоє суддів, які розглядали справу – завдячують своїй посаді Гречківському. Тобто у них при розгляді справи був конфлікт інтересів. Судді Шевченківського райсуду Володимир Бугіль та Віталій Циктіч є так званими "суддями Майдану". Так називають служителів Феміди, які виносили рішення проти активістів під час революції Гідності.



Віталій Циктіч

Їх дії оцінювала Вища рада правосуддя, членом якої є Павло Гречківській, проте жоден з них не був звільнений з посади. Цікаво, що Павло Гречківський доповідав у справі стосовно звільнення Володимира Бугіля за порушення присяги. А провадження щодо Віталія Циктіча – Гречківський у складі Дисциплінарної палати відкривати взагалі відмовився.



Володимир Бугіль

Цікаво, на яке ж рішення міг очікувати Павло Гречківський від служителів Феміди, яку завдячують посадою? Питання риторичне. Володимир Бугіль та Віталій Циктіч мали б заявити відвід через зв’язок із фігурантом цієї справи. Однак вони цього не зробили.

Антипремію "Не честь" тижня за приховування конфлікту інтересів отримують судді Шевченківсього райсуду Києва – Володимир Бугіль та Віталій Циктіч.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.