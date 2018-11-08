Как известный судья из США разоблачает коррупционеров в Украине

В Украине услышать от судьи призывы по борьбе с коррупцией – редкость. В Киев приезжал судья, который может этим похвастаться. Это человек с международным именем – главный судья Окружного суда США в округе Массачусетс Марк Л. Вулф.

Судья Вулф имеет устойчивую репутацию антикоррупционера. Еще на посту прокурора в 1984 году он получил награду за выдающиеся достижения в борьбе с коррупцией.

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Уже на должности судьи в 2011 году он обнаружил, что ФБР покрывало гангстера Джеймса Балджера. Баджер убил более 10 человек, однако из-за того, что был информатором, Бюро закрывало глаза на его преступления. В результате судья постановил осудить Балджера до десяти лет лишения свободы, а государство – выплатить более 100 миллионов долларов семьям, которые потеряли из-за него родных.

Сейчас общественная организация, где председательствует Марк Вулф, выступает за создание отдельного Международного антикоррупционного суда. По мнению Вульфа, такой суд смог бы рассматривать дела топ-коррупционеров, которых за серьезное политическое влияние не могут осудить в собственных странах.

Марк Вулф

В Украину судья приехал, чтобы обсудить создание Высшего антикоррупционного суда. По его словам, Украина имеет все шансы, чтобы суд успешно заработал, ведь на стороне этого – общественность и ряд политических лидеров. Многие считают, в Украине судьи в большинстве своем коррумпированы, и особый Антикоррупционный суд, где судьи избирались бы за их отличные профессиональные качества, доказанную честность, необходимый для борьбы с коррупцией в современных условиях в Украине.

Марк Вулф и его организация Integrity International Initiatives следят за избранием кандидатов на должность членов Общественного совета международных экспертов. Эта совет имеет право наложить вето на любого кандидата на должность судьи Высшего антикоррупционного суда. Премию "Честь недели" за вклад в борьбу с коррупцией на международном уровне получает судья Окружного суда США в округе Массачусетс Марк Л. Вулф.

Пока Марк Вулф отстаивает право на независимое рассмотрение дел по коррупционерам, некоторые украинские судьи, рассматривают такие дела имея конфликт интересов. Если точнее – скрывают свою зависимость от фигуранта уголовного дела, которую решают. На прошлой недели Шевченковский суд Киева своим решением оправдал члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского. Его обвиняли в покушении на мошенничество. По материалам следствия, он требовал 500 тысяч долларов за содействие в принятии нужного решения в Высшем хозяйственном суде.

На опубликованной аудиозаписи Гречковский заявил, что решение обеспечит тогдашний председатель суда Богдан Львов, который сейчас является судьей реформированного Верховного суда. Оправдательный приговор мотивирован тем, что прокуратура не должна была осуществлять следствие и получила доказательства "недопустимым способом".

Павел Гречковский

Мы не анализировать, законным ли было решение суда. Наше внимание привлекло то, что двое судей, которые рассматривали дело – обязаны своей должности Гречківському. То есть у них при рассмотрении дела был конфликт интересов. Судьи Шевченковского райсуда киева Владимир Бугиль и Виталий Циктич являются так называемыми "судьями Майдана". Так называют служителей Фемиды, которые выносили решения против активистов во время революции Достоинства.

Виталий Циктич

Их действия оценивал Высший совет правосудия, членом которого является Павел Гречковский, однако ни один из них не был уволен с должности. Интересно, что Павел Гречковский докладывал по делу об увольнении Владимира Бугиля за нарушение присяги. А производство в отношении Виталия Циктича – Гречковский в составе Дисциплинарной палаты открывать вообще отказался.

Владимир Бугиль

Интересно, на какое же решение мог ожидать Павел Гречковский от служителей Фемиды, которую обязаны должностью? Вопрос риторический. Владимир Бугиль и Виталий Циктич имели бы заявить отвод через связь с фигурантом этого дела. Однако они этого не сделали.

Антипремию "Не честь" недели за сокрытие конфликта интересов получают судьи Шевченківсього райсуда Киева Владимир Бугиль и Виталий Циктич.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

Полный выпуск программы "Честь и НЕчесть" смотрите здесь.